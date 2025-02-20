3/1環境日 聖他克拉拉免費回收床墊等廢棄物

聖他克拉拉環境日免費回收床墊與電子產品等。（聖塔克拉拉政府提供）

為推動環保意識、減少垃圾填埋，生態南灣（Ecology South Bay）將於3月1日上午8時至中午12時，在聖荷西 1675 Rogers Ave舉辦環境日（Environmental Day）活動，為聖塔克拉拉居民提供免費的垃圾回收與再利用服務。

主辦單位表示，本次環境日接受的物品包括床墊和輪胎、電子垃圾（如電腦、顯示器等）、通用廢物（電池、手機、節能燈、螢光燈管等）、機密檔粉碎（限兩個銀行信箱大小）、以及衣物和鞋子（可捐贈給需要的人）。活動不僅有助於居民安全、環保地處理廢棄物，還能通過資源回收減少對環境的負擔。例如，電子垃圾中的貴金屬和塑膠可被提取並迴圈利用。而床墊和輪胎的回收則有助於減少填埋場的負荷。

活動無需預約。但參與者必須攜帶當前的水電費帳單及個人身分證明，以核實其聖塔克拉拉居民身分。工作人員將在現場協助分類和回收，並提供環保資訊，以說明居民瞭解如何更好地處理日常廢棄物。

環境日不僅是一次實用的回收活動，更是社區共同推動可持續發展的契機。生態南灣希望通過這一舉措，提高居民對垃圾分類和資源迴圈利用的意識，讓更多人加入環保行動，共同打造更綠色、更清潔的社區環境。有興趣的居民請提前整理好回收物品，並按類別分類，以加快投遞流程。

更多資訊可訪問生態南灣官方網站或聯繫相關部門查詢。