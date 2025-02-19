疫情後數萬人遷離 金山租金卻更高

舊金山市政府首席經濟師伊根博士(Dr. Ted Egan)在座談會上發言。 (YouTube食品)

新冠疫情 爆發以來，租屋市場的需求似乎變得疲弱，但為何在市場低迷的情況下，舊金山 租屋者仍要支付高昂的租金 ？

許多報導指出，疫情以來出租屋的價格下跌了不少，但根據舊金山住房專家和住屋權益倡導者的說法，自2019年以來，租戶的租金負擔只有變得越來越重，因為聯邦人口普查局的住房數據更能反映出租戶實際支付的租金。

儘管已有數萬人搬離舊金山，緩解了長期緊張的住房需求壓力，但經濟困境的跡象卻日益增多。人口普查數據顯示，舊金山租屋者中被視為「房租負擔過重」的人（即住房開支佔其收入的30%以上）的比例大幅上升。在2023年，這類家庭將占所有租屋家庭的39%，而疫情開始前這一比例約為31%。

但新聞機構最常報導的租賃市場數據，並沒有反映出日益惡化的負擔能力趨勢。這些市場數據通常追蹤房東公布的空置出租房屋的標價，遺漏一些租金上漲，包括對現有租戶徵收的租金上漲，因此並不確切。

舉例而言，1月份線上租賃平台Zumper將舊金山一房公寓的平均租金定為3160美元；根據該公司對活躍租賃房源的分析，這一數字較前幾個月大幅增加，但比疫情爆發前公寓尋求者通常面臨的租金低了將近600美元。

市政府首席經濟師伊根(Ted Egan) ，用人口普查局的數據來分析，追蹤租屋者實際支付的每月平均金額，他的分析發現，對於戶主為有工作的人的家庭來說，2019年至2023年間，租屋支付增加了20%。

儘管許多居民在此期間薪水下降，但租金卻上漲了；伊根的分析還發現，同一類別家庭的平均收入在這五年內下降了1%。把這兩件事結合起來，意味著住房其實變得更加難以負擔。