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舊金山未來三年面臨10億美元赤字 市府須調整預算

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山將面臨10億美元赤字，市府各部門將面臨預算調整。（記者李怡/攝影）
舊金山將面臨10億美元赤字，市府各部門將面臨預算調整。（記者李怡/攝影）

舊金山正面臨一場前所未有的財政挑戰；根據市財政審計長（City Controller）最新發布的六個月預算報告，該市在未來兩年內將出現8.402億美元的財政赤字，並在第三年進一步擴大至10億美元。

面對這一嚴峻現實，市長羅偉（Daniel Lurie）表示，市府各部門必須重新調整預算結構，以確保城市的核心服務能夠持續運作。

羅偉18日在聲明中表示：「不能再繼續年復一年地超支，舊金山已有復甦的跡象和不斷增強的動能。但長年依賴短期預算補救措施，而非長期財政可持續性，已使財政狀況變得極為脆弱。如果不立即採取行動，將嚴重影響市府的核心職能，包括公共安全、街道清潔、無家可歸者服務和公共衛生體系。」

財政報告指出，舊金山的赤字來源主要來自稅收增長放緩、辦公樓空置率高企、市政支出增長，以及聯邦資金的不確定性。自COVID-19疫情以來，市中心的辦公市場尚未完全恢復，許多企業選擇遠端辦公，導致商業活動減少，影響銷售稅和企業稅收。

根據市財政辦公室的預測，如果不進行結構性改革，舊金山的財政狀況將進一步惡化，可能影響市政府對公共安全、基礎設施和社會服務的投入。

為了應對赤字危機，各部門將被要求進行預算調整，可能的措施包括，削減市府開支，減少非必要計畫和行政開支，以確保核心服務不受影響。重組政府機構，考慮部門合併，提高效率，降低行政成本。調整公共服務，可能縮減部分政府服務，包括公園維護、公共圖書館開放時間，以及無家可歸者項目資金等措施。

羅偉說，公共安全和街道清潔仍然是市府的優先事項，如果不確保街道乾淨、安全，那麼無論投入多少資源來推動經濟，企業和遊客都不會回流。市政府仍將維持警力部署計畫，並加強針對毒品問題的執法行動。

對於預算赤字可能帶來的影響，許多小型企業主和居民表達了擔憂，部分企業擔心市府可能提高稅收，以填補財政缺口。SoMa一家咖啡館店主Eric Carter說，能理解市府需要更多收入，但不應由小型企業來承擔所有的壓力，「現在我們已經承受高昂的租金和勞工成本，現在如果還要面對更高的企業稅，那可能會迫使我們關門。」

市府將在未來幾個月內公布更詳細的預算削減計畫。而市議會和市長辦公室將需要在2025年6月底之前制定新的財政計畫，以確保市府的財政狀況，能夠在未來三年內穩定下來。

舊金山將面臨10億美元赤字，市府各部門將面臨預算調整。（記者李怡╱攝影）
舊金山將面臨10億美元赤字，市府各部門將面臨預算調整。（記者李怡╱攝影）

預算 舊金山 羅偉

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