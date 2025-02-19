羅偉推動新法 降低新餐廳酒吧進入門檻

剛過去的全明星與華埠街會夜市活動為舊金山帶來數億收入。（記者李怡╱攝影）

在舊金山 努力振興市中心經濟之際，市長羅偉 （Daniel Lurie）與加州 參議員威善高（Scott Wiener）聯手推出 「參議會法案 395」（SB 395），將為舊金山市中心創造20張新的酒類銷售許可證，以降低新餐廳與酒吧的進入門檻，鼓勵小型企業進駐，並為夜生活注入更多活力。

這項立法的推出，正值舊金山市政府加快推動市中心轉型的關鍵期在剛過去的周末，NBA 全明星賽與農曆新年慶祝活動吸引了數十萬人到訪舊金山，帶來數億美元的經濟影響，凸顯了大型活動對城市復甦的潛力。市長羅偉希望藉由這項新法案，讓這樣的熱鬧氛圍成為市中心的常態，而不僅限於短期活動。

羅偉表示：「這項立法將幫助小型企業更容易進駐市中心，開新餐廳、酒吧與娛樂場所，吸引更多居民遊客，迎來更多商業機會。」

目前，加州法律限制每個縣的「一般酒類銷售許可證」（on-sale general license）數量，每2000名居民僅能發放一張許可證。舊金山在近80年前就已達到這一上限，因此新開業的餐飲業者只能透過二級市場購買現有許可證，價格高達20萬美元或更高，對於小型企業而言是一筆沉重負擔。

SB 395法案將允許舊金山市政府指定一個零售商業區（需包含至少 100 萬平方英尺的零售空間），並授權加州酒類飲料管制局（ABC）發放20張新的酒類銷售許可證，專門用於市中心的新興商業，這將大幅降低小型企業進入市場的成本，使其更容易開設酒吧與餐廳，為市中心的復甦提供更強勁的動力。

威善高表示：「這項新立法將降低障礙，讓新的企業能夠以更可負擔的價格進入市場，進一步吸引居民遊客到訪。」

聯合廣場新開業酒吧「The Lantern Room」老闆Ramon Castillo表示：「當時市場上的許可證價格接近25萬美元。如果這項新法案能夠通過，將改變遊戲規則，我們就獲得許可證，生意會有更大成長空間，且可吸引更多夜間客群舊金山需要更多像這樣的政策，來支持本地小型企業，而不是讓高昂的成本成為阻礙。」

羅偉表示，目標不只是填補空置的辦公大樓，更要將舊金山市中心打造成一個世界級的夜生活、藝術與文化中心，成為一個適合居住、娛樂和創業的地方。