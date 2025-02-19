羅偉推動新法 降低新餐廳酒吧進入門檻
在舊金山努力振興市中心經濟之際，市長羅偉（Daniel Lurie）與加州參議員威善高（Scott Wiener）聯手推出 「參議會法案 395」（SB 395），將為舊金山市中心創造20張新的酒類銷售許可證，以降低新餐廳與酒吧的進入門檻，鼓勵小型企業進駐，並為夜生活注入更多活力。
這項立法的推出，正值舊金山市政府加快推動市中心轉型的關鍵期在剛過去的周末，NBA 全明星賽與農曆新年慶祝活動吸引了數十萬人到訪舊金山，帶來數億美元的經濟影響，凸顯了大型活動對城市復甦的潛力。市長羅偉希望藉由這項新法案，讓這樣的熱鬧氛圍成為市中心的常態，而不僅限於短期活動。
羅偉表示：「這項立法將幫助小型企業更容易進駐市中心，開新餐廳、酒吧與娛樂場所，吸引更多居民遊客，迎來更多商業機會。」
目前，加州法律限制每個縣的「一般酒類銷售許可證」（on-sale general license）數量，每2000名居民僅能發放一張許可證。舊金山在近80年前就已達到這一上限，因此新開業的餐飲業者只能透過二級市場購買現有許可證，價格高達20萬美元或更高，對於小型企業而言是一筆沉重負擔。
SB 395法案將允許舊金山市政府指定一個零售商業區（需包含至少 100 萬平方英尺的零售空間），並授權加州酒類飲料管制局（ABC）發放20張新的酒類銷售許可證，專門用於市中心的新興商業，這將大幅降低小型企業進入市場的成本，使其更容易開設酒吧與餐廳，為市中心的復甦提供更強勁的動力。
威善高表示：「這項新立法將降低障礙，讓新的企業能夠以更可負擔的價格進入市場，進一步吸引居民遊客到訪。」
聯合廣場新開業酒吧「The Lantern Room」老闆Ramon Castillo表示：「當時市場上的許可證價格接近25萬美元。如果這項新法案能夠通過，將改變遊戲規則，我們就獲得許可證，生意會有更大成長空間，且可吸引更多夜間客群舊金山需要更多像這樣的政策，來支持本地小型企業，而不是讓高昂的成本成為阻礙。」
羅偉表示，目標不只是填補空置的辦公大樓，更要將舊金山市中心打造成一個世界級的夜生活、藝術與文化中心，成為一個適合居住、娛樂和創業的地方。
法案預計在第一季度提交州議會審議，如通過，將成為舊金山數十年來首次針對夜生活和小企業發展推出的政改之一。
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