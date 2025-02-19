瓦倫西亞街交通僵局 拆單車道又遭抗議

在放棄中置單車道前，交通局已經根據社區反饋進行了數百次設計調整。（取自交通局）

近年來備受爭議的舊金山 瓦倫西亞街（Valencia Street）中置單車道項目，在18日終於被拆除，工程人員拆除了單車道護欄，鏟除舊車道的漆面，為新的單車道改造做準備。

然而批評聲並未就此結束，關於單車道替代方案中卸貨區（Loading Zone）的位置，舊金山交通局（SFMTA）又收到新一輪的投訴。

交通局在新方案中，將過於新穎的中置單車道設計改為更為常見的道路兩側配有保護設施的單車道設計，以化解社區商戶的抱怨聲。然而在上周，米慎寵物 醫院（Mission Pet Hospital）的員工與顧客發起大量投訴表達不滿。

院方認為，醫院前方的卸貨區本處於戶外用餐區與車道之間，但在新方案中被遷移約125呎至街道轉角處，以騰出空間安裝公共單車租賃站。

顧客弗蘭納里（Michele Flannery）表示，她經常將車輛停在此處，閃著危險警示燈，急忙將她的臘腸梗犬送進醫院接受化療。

最終在上周五，交通局選擇讓步，保留原卸貨區的位置，並將自行車租賃站改設至18街（18th Street）。交通局街道部門主管懷斯（Viktoriya Wise）說：「這只是這條『極為複雜街道』上許多細微而耗時的改變之一。」

舊金山紀事報報導，這場圍繞自行車道的長期爭議凸顯了瓦倫西亞街商業生態的脆弱性。無論是餐廳、二手商店還是寵物服務業者，都可能因為幾個停車位的變動而遭受重創。在這樣的環境下，任何新的自行車基礎設施都被視為「地殼變動級」的影響。

瓦倫西亞街商業協會主席耶庫提爾（Manny Yekutiel）表示，該區商家一致要求交通局「不惜一切代價」廢除中央自行車道。

中置單車道的設計初衷是向每天3500名騎行通勤者提供安全通道，隔離車流。然而，車道也成為公眾不滿的發洩對象。

多數商家認為，單車道遠離街道，阻礙了消費者前來購物，某位餐廳老闆更發起了絕食抗議。為尋求折衷方案，交通局董事會在去年11月投票決定拆除現有的單車道，將自行車道移至道路兩側，並以停車位作為緩衝區。

然而，新方案可能同樣具爭議性。「無論做什麼，總會有人不滿意。」米慎區居民佩雷斯（Jaime Perez）表示。

「我真的不知道解決方案是什麼。」交通局董事會主席塔洛夫（Janet Tarlov）坦言。她曾聆聽數小時的公眾意見，這些意見來自不同利益群體，包括駕駛者、騎者、疫情 後苦苦掙扎的商家，以及需要快速送貨的外賣騎手。