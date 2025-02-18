聖荷西「夢幻花園」藝術展 沉浸式AI互動吸睛

訪客可以在螢光瀑布中嬉戲。（受訪者提供）

一場名為「夢幻花園」(Dream Garden)，以人為中心的人工智慧 沉浸式藝術展，日前在聖荷西市中心世界知名的科技互動博物館 (Tech Interactive)開幕。這次展覽由業界知名的創意工作室Design I/O設計，融合了尖端科技和藝術表達，為沉浸式裝置設定了新標準。

「夢幻花園」展覽在展覽館全新的「AI 沙盒」展廳展出，為觀者提供了親身體驗人工智慧科技的機會。通過有趣的互動體驗，觀者可以一窺人工智慧是如何處理信息、學習和自我調適的。「AI沙盒」展廳的設立也反映出博物館在普及AI知識方面的用心。

博物館館長和執行長史蒂文斯(Katrina Stevens)表示：「夢幻花園展覽是讓普通人可以接觸到人工智慧技術的重要里程碑。我們非常驕傲可以分享這一令人震撼的展覽，訪客可以在藝術、遊戲和創新的交叉中心探索自己的創意如何於這種變革性的科技互動。」

走進展廳的訪客，穿越一道拱門，就會進入一個由自己的動作帶動的一個生機勃勃的夢幻世界。面積1285平方呎的展廳四壁都是色彩斑斕的投影，讓人完全置身於一處目不暇給的互動空間。可以在螢光瀑布中嬉戲，也可以放飛虛擬的小鳥，你的一舉一動都會帶來整個周圍環境的聯動。

Design I/O在設計展覽時突破性地利用了谷歌公司的MediaPipe技術和微軟公司的Phi-3.5小型語言模型，還有四台入牆式攝影機、10台深度探頭、七台投影機和五台高算力電腦，整個展覽才得以在AI的幫助下實現無縫的人畫交互體驗，現場採集的分析數字也會實時變成多語種的詩歌輸出。