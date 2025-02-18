聖荷西撥款百萬元 助日托中心擴展服務

政府將助力幼兒日托服務。（圖源san jose spotlight）

隨著聖荷西 對托兒中心需求的持續增長，市政府正採取行動擴大日托服務。近日，聖荷西市政府向非營利組織「向上」（Upwards）提供了100萬美元資金，以支援該機構的Boost專案，幫助本地托兒中心提高運營效率，並招收更多兒童。

據San Jose Spotlight報導，Boost項目將為133家專門服務低收入 家庭的日托中心提供為期一年的商業支援，包括一對一的指導、數位化管理工具和運營優化方案。參與日托機構將通過「向上」的軟體系統管理出勤、支付等事務，從而騰出更多時間專注于兒童保育，並有能力擴大招生規模。

自2023年8月啟動以來，Boost項目已幫助超過一半的參與托兒中心提升了服務能力，其中許多正在擴展至最多可容納14名兒童的大型家庭日托中心。此外，「向上」還提供助教工資補貼，並協助日托機構承擔執照費用等運營成本，以緩解托兒行業面臨的經濟壓力。

整個聖塔克拉拉縣正面臨嚴重的托兒服務短缺。官方資料顯示，過去十年間，當地已有約700家日托機構關閉，其中300多家在疫情 期間倒閉。此外，托兒助理因工資低、生活成本高，紛紛轉向薪資更高的速食業和零售業，甚至選擇離開灣區。這使得現有托兒中心難以擴展服務，因為法規要求補貼托兒機構必須維持一定的師生比例，並聘用具有幼稚教育學分的專業人員。

46歲的托兒經營者哈里斯（Lakisha Harris）正積極將她目前容納14名兒童的家庭日托中心擴展為能接收100名兒童的機構。她表示，Boost專案在幫助她管理業務方面發揮重要作用。

「向上」的應用程式讓她能夠與家長溝通，並線上預約參觀，同時，由於她沒有個人網站，她可以通過該機構的網頁展示自己的服務，使家長更容易找到她的托兒中心。

此次Boost項目的推進，或將為聖荷西及聖塔克拉拉縣的托兒行業帶來一絲曙光。在未來一年裡，市府及相關機構將繼續關注專案成效，以確保更多家庭能獲得負擔得起的優質托兒服務。