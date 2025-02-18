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聖荷西4嫌襲警被逮 面臨多項指控

記者龔玥╱聖荷西報導
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四名嫌疑人駕駛的車輛。（圖由聖荷西警察局提供）
四名嫌疑人駕駛的車輛。（圖由聖荷西警察局提供）

聖荷西特別行動部門的兩名便衣警察1月20日在執行任務時，遭遇了四名嫌疑人襲擊，最終引發了警察與嫌疑人之間的槍擊事件。這起案件經過連日調查後，聖荷西警方現已成功逮捕了四名嫌疑人。他們目前正面臨多項指控，包括謀殺未遂。

警方表示，事發當晚，兩名便衣警察駕駛一輛未標誌的警車，在路口等待紅燈時，與一輛車內的四名身份不明嫌疑人相遇。嫌疑人當時示意他們持有武器，並試圖挑釁警察。隨後，兩輛車離開了十字路口，警察的車輛停在道路交匯處，準備請求支援。

就在警官用無線電呼叫支援時，嫌疑人車輛突然掉頭向警車駛來，並至少有一名嫌疑人開槍射擊，擊中警車多次。警察迅速下車還擊，但嫌疑人隨後駕車高速逃離現場。由於警車受損嚴重，警察未能追捕嫌疑人。幸運的是，兩名警官均未受傷。

事發後，聖荷西警察局迅速展開全面調查，鎖定了嫌疑車輛及相關線索。2025年1月23日，警方確定了四名嫌疑人身份：魯伊斯（Edward Ruiz）、奧爾莫斯（Gabriel Olmos）、切塞納（Robert Cesena）和馬西亞斯（Emilio Macias）。警方隨即對這四人簽發了逮捕令，並對其住所進行了搜查。

在隨後的執法行動中，嫌疑人奧爾莫斯在默塞德市被捕，切塞納在聖荷西被捕，馬西亞斯在舊金山被捕。他們均被移送至聖克拉拉縣監獄，面臨包括謀殺未遂在內的多項罪名。

警方在吉爾洛逮捕了最後一名嫌疑人魯伊斯，並將其送往聖克拉拉縣主要監獄。

聖荷西警察局長約瑟夫（Paul Joseph）讚揚這次迅速破案：「上周我承諾，所有責任人都會被繩之以法，現在我們已經兌現了這一承諾。感謝我們的凶殺案偵探、幫派調查組和特別行動小組不知疲倦的努力，確保這些危險的嫌疑人不再威脅社區。我們絕不容忍槍支暴力，尤其是針對警察的襲擊。」

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示：「這些嫌疑人試圖謀殺執法人員，他們現在為此失去了自由。感謝我們的警察部門再一次證明，在聖荷西，犯罪是有後果的。」

此次案件的快速偵破離不開整個聖荷西警察局調查局、外勤行動局以及聖克拉拉縣地方檢察官辦公室的合作與支持，警方表示，將繼續與司法系統緊密合作，確保嫌疑人接受應有的法律制裁。

圖為四名嫌疑人駕駛的車輛。（聖荷西警察局提供）
圖為四名嫌疑人駕駛的車輛。（聖荷西警察局提供）

聖荷西 監獄 舊金山

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