公園局攜藝術家改造 金山社區再增1籃球場地

傑克遜籃球場在NBA全明星賽前夕，以全新的塗裝重現活力。(舊金山公園局提供)

位於舊金山 Potrero Hill的傑克遜籃球場（Jackson Playground）在NBA 全明星賽前夕，以全新的塗裝重現活力。該藝術作品由舊金山公園局與當地藝術家所羅門（Victor Solomon）以及Courtside Foundation共同合作完成，將這座球場不僅打造成一個籃球勝地，更是展現社區活力與熱情。

市長羅偉 表示，城市很高興透過這個卓越的本地項目，來慶祝舊金山對籃球的熱愛。

壁畫的設計靈感取材於舊金山灣的色彩，以錯落交疊的圓形為主要元素，象徵運動的流動感與城市環境的活力，營造出動感十足的視覺效果。這項作品由Courtside Foundation提供價值5萬元的實物捐贈，為社區帶來全新氛圍，並持續至2027年，屆時該公園將進行全面翻新。

舊金山娛樂與公園部總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）表示：「這幅壁畫對傑克遜籃球場和周邊社區而言，無疑是一記『灌籃』。」

藝術家所羅門說：「籃球改變社區，並將人們凝聚在一起。」他期望這幅壁畫能夠成為一個充滿動態能量的視覺標誌，向籃球運動以及這片土地上的球迷致敬。