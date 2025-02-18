NBA全明星賽3分挑戰賽絕殺 東灣大學生贏10萬元

巴爾加斯(右)贏得三分挑戰賽10萬元獎金。(美聯社)

在16日舉行的NBA 全明星賽中，一名來自東灣的年輕大學生在三分挑戰賽環節，戲劇般絕殺了NBA上屆三分王、現效力於密爾瓦基公鹿隊的球星利拉德（Damian Lillard），贏得10萬元的獎金。

「這太難以致信了。」18歲的康曲柯士達縣奧克萊（Oakley）居民巴爾加斯（Jaren Barajas）在比賽結束後對舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，「我到現在還不敢相信這是真的，我的手機信息已經快爆炸了」。

這場比賽由知名YouTube博主MrBeast舉辦，巴爾加斯在全明星賽首場比賽結束後臨時被邀請參加，他的挑戰任務是：在利拉德投進三個三分球之前，他只要在中場標誌線投進一球，即可獲勝。

巴爾加斯目前就讀於Los Medanos College，是一名棒球選手。雖然過去曾是業餘籃球隊員，但這場比賽中他的表現讓全場屏息。

比賽一開始，巴爾加斯的幾次投籃都與籃框擦身而過，時間也不斷流逝，場邊節目主持人奧尼爾（Shaquille O'Neal）和史密斯（Kenny Smith）開始為他加油打氣。「在心裡先看到球進框，它就會進框。」史密斯對他建議。「站在中間，手肘打直，投完球後保持姿勢直到球進籃。」

然而，巴爾加斯仍然無法命中。「當利拉德進了第二球時，我以為他下一球也會進。」巴爾加斯在事後坦言。

就在最後一刻，壓哨鈴聲響起的同時，巴爾加斯投進了關鍵一球，絕殺了NBA上屆三分王利拉德，全場瞬間沸騰，連勇士隊的柯瑞 （Stephen Curry）也在場邊驚喜地歡呼。NBA吉祥物們立刻將巴爾加斯高高舉起，他則興奮地跳進裝滿現金的獎金池。

「我昨天才知道自己會來看這場比賽，」他說。「這是我爸給我的驚喜，這一切太瘋狂了！」

巴爾加斯透露，當時他和父親坐在球場的最高層，然後在比賽開始前一個小時，突然被邀請參加挑戰賽，「我當時完全不知道自己要做什麼」，他回憶「走到場邊後，看到利拉德站在那裡，我心想『糟了』」。

比賽結束後，巴爾加斯表示，這次經歷最讓他難忘的部分是「擁抱奧尼爾和柯瑞」。至於這筆10萬元的獎金，他計畫用來支付學費並幫助家人。

這個月，灣區 已經有兩位幸運兒從MrBeast的活動中獲得巨額獎金。就在2月13日，來自灣區的艾倫（Jeffrey Randall Allen）在MrBeast主持的節目「Beast Games」中奪冠，抱回創紀錄的1000萬元獎金。