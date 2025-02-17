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「麻煩製造者」組織 發起全美動員令

記者徐蓓蓓/舊金山灣區報導
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據悉，上周六的特斯拉展廳抗議活動是由一個叫做「麻煩製造者(Troublemakers)」的組織發起的。該組織自稱是「一個為了地球生命而行動的不斷壯大的社區。」

該組織發表聲明稱：「馬斯克及其幫手在非民選、未經審查和確認，甚至沒有政府合法身份的情況下，表明了他們對所有阻止他們非法關閉國會創立的機構和部門、霸凌聯邦僱員、危險侵入政府數據庫以及明目張膽盜用已支付的紐約市基金的臨時制約令和其他法律程序的輕蔑。」

組織成員，退休精神科醫師博恩（Margie Bone)表示：「特斯拉是馬斯克的賺錢機器。通過抗議和抵制來削弱他的力量是普通人所能做到的最簡單的事。」

在South Lake Union的特斯拉展廳外，抗議者手持墓碑形狀的標牌，上面寫著「安息吧法治」、「安息吧民主」、「安息吧真相」、「安息吧隱私」等字樣。還在這些「墓碑」前放下花束。

與此同時，據Indybay報導，超過50名來自柏克萊的動物權益組織Direct Action Everywhere在灣區佛利蒙市一處Neuralink實驗室外抗議該公司對動物進行殘忍實驗。

Neuralink是馬斯克所有的總部位於佛利蒙市的公司，抗議者稱該公司為靈長類動物和豬植入侵入性大腦芯片。有公司員工稱實驗過程「倉促」造成了（動物）不必要的痛苦和死亡。抗議者稱該公司殺害了超過1500只動物。

特斯拉 馬斯克 紐約市

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