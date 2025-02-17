「麻煩製造者」組織 發起全美動員令

據悉，上周六的特斯拉 展廳抗議活動是由一個叫做「麻煩製造者(Troublemakers)」的組織發起的。該組織自稱是「一個為了地球生命而行動的不斷壯大的社區。」

該組織發表聲明稱：「馬斯克 及其幫手在非民選、未經審查和確認，甚至沒有政府合法身份的情況下，表明了他們對所有阻止他們非法關閉國會創立的機構和部門、霸凌聯邦僱員、危險侵入政府數據庫以及明目張膽盜用已支付的紐約市 基金的臨時制約令和其他法律程序的輕蔑。」

組織成員，退休精神科醫師博恩（Margie Bone)表示：「特斯拉是馬斯克的賺錢機器。通過抗議和抵制來削弱他的力量是普通人所能做到的最簡單的事。」

在South Lake Union的特斯拉展廳外，抗議者手持墓碑形狀的標牌，上面寫著「安息吧法治」、「安息吧民主」、「安息吧真相」、「安息吧隱私」等字樣。還在這些「墓碑」前放下花束。

與此同時，據Indybay報導，超過50名來自柏克萊的動物權益組織Direct Action Everywhere在灣區佛利蒙市一處Neuralink實驗室外抗議該公司對動物進行殘忍實驗。

Neuralink是馬斯克所有的總部位於佛利蒙市的公司，抗議者稱該公司為靈長類動物和豬植入侵入性大腦芯片。有公司員工稱實驗過程「倉促」造成了（動物）不必要的痛苦和死亡。抗議者稱該公司殺害了超過1500只動物。