不滿馬斯克削減公共支出 灣區逾150人抗議

超過150名示威者聚集在灣區桑尼維爾的一家特斯拉展廳外，抗議該公司執行長馬斯克與美國總統川普合作，推動削減聯邦資金及關閉政府機構的行動。（哈恩提供）

舊金山紀事報報導，周六下午，超過150名示威者聚集在灣區 桑尼維爾的一家特斯拉 展廳外，抗議該公司執行長馬斯克 （Elon Musk）與美國總統川普（Donald Trump）合作，推動削減聯邦資金及關閉政府機構的行動。

除了桑尼維爾外，舊金山Van Ness街的特斯拉展廳外也爆發了示威活動。此議由哈恩（Bruce Hahne）與西爾維斯特（IdaRose Sylvester）組織，在短短數日內迅速召集支持者。與此同時，全美各地的特斯拉展廳外也爆發了類似的抗議活動，呼籲特斯拉車主賣掉其車輛，並敦促投資者拋售特斯拉股票。

「傷害特斯拉就是阻止馬斯克。」該運動的網站上寫道，「阻止馬斯克將是拯救生命並保護我們的民主。」

多位民主黨國會議員及公共政策專家警告，馬斯克正在領導一場「政變」，意圖掌控政府機構，並獲取數兆元的納稅人資金及機密政府數據。他的行動得到了與灣區關係密切的網絡安全專家的支持，其中包括來自史丹福大學及柏克萊加大的專家。

抗議組織者哈恩表示，參與抗議的原因之一是擔憂馬斯克與其團隊正在發動一場行政政變，非法獲取個人數據，並違反美國憲法與法院裁決來阻止聯邦資金流動。

「美國正面臨一個極度可怕的時刻，」哈恩說，「我們必須盡可能地抗議，以保護民主，防止權力被非法奪取。」

加州州平等委員會（California State Board of Equalization）副主席，前州眾議員利伯（Sally Lieber）參與了桑尼維爾的抗議活動。她強調，對政府的抗議行動必須立即展開，而非寄希望於2026年的期中選舉。

「我們必須提前敲響警鐘，」利伯表示，「我們需要讓公眾知道，不能讓馬斯克這樣一位未經選舉的企業家隨意破壞政府機構、全球貧困援助計劃以及美國的殘疾人服務。」

西爾維斯特於16日下午在巴洛阿圖的特斯拉展廳外發起另一場抗議。西爾維斯特說：「我們的首要目標是讓人們意識到自己並不孤單。如果你反對馬斯克在白宮的所作所為，那麼你有同伴。我們也希望透過團結的社群，向政府及民選官員施壓，要求他們對當前事態負責，並勇敢地站出來反對。」

為了勸阻潛在的特斯拉買家，哈恩向路人發放傳單，詳細列舉該公司汽車的安全隱患及其對環境的污染報告。他強調，人們可以透過不購買特斯拉、不使用馬斯克旗下的社群媒體平台X（前推特）來削弱其財富與影響力。

利伯表示，許多特斯拉車主對抗議表達支持，甚至鳴笛響應。「我們聽到許多車輛的鳴笛聲，這代表我們的聲音正在被聽見，其中不少還是開著特斯拉的駕駛。」