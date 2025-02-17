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巴洛阿圖教育組織要求華裔學委辭職

記者徐蓓蓓╱巴洛阿圖訊報導
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「舊金山標準」報導了巴洛阿圖學區華裔學委趙蘊蔚被多個學區組織要求辭職的始末。（取自X平台）
「舊金山標準」報導了巴洛阿圖學區華裔學委趙蘊蔚被多個學區組織要求辭職的始末。（取自X平台）

日前，「舊金山標準」(San Francisco Standard)報導了巴洛阿圖學區華裔學委趙蘊蔚（Rowena Chiu)被多個學區組織要求辭職的始末。

趙蘊蔚在2017年在反抗性暴力的運動中是向「紐約時報」揭露溫斯頓幾位女性中的一位。溫斯頓在趙蘊蔚1998年擔任其助理期間，曾經試圖強暴她。

2009年趙蘊蔚一家搬到巴洛阿圖。她在去年當選該學區的學區委員。在競選中，她和另外兩位候選人承諾會叫停「族裔研究」作為高中新生必修課。

1月23日，在三位新當選學區委員上任剛剛幾周，川普總統就職剛剛三天之後，學區召開特別會議聆聽公眾對「族裔研究」課程意見，並投票表決。

會議持續了近五個小時，學生、教師和社區成員都要求在下學年開始將該課程作為必修。少數人表示，希望學區委員在學區對課綱內容更明確之前叫停這一計畫。他們認為是把不同人分類為「壓迫者」和「被壓迫者」，會導致學生群體和更廣泛社區之間更大的分歧。

會議過半的時候，趙蘊蔚表示，社區的反應讓她感到「不安全。」學區課綱和教學執行主任羅納茲（Danaé Reynolds）表示關切，認為有濫用「不安全」一詞，還認為「不舒服」是更準確的表達。

學區委員會最終以三比二的票數支持將「族裔研究」列為必修課程。

1月27日，趙蘊蔚轉發了社交媒體帳號「亞裔反對覺醒」的一條指責羅納茲教育趙蘊蔚「不安全」用詞的貼文。在轉貼時，趙蘊蔚評論：「我是溫斯頓倖存者。1998年，溫斯頓在企圖強姦我時說他『喜歡中國女孩，因為她們很謹慎。』2025年，作為民選官員，我發言反對壓迫亞裔，但又被壓迫了。」

幾天之內，代表巴洛阿圖學校管理者的工會就要求趙蘊蔚辭職。13位前巴洛阿圖學區委員會董事公開發表聲明，譴責趙蘊蔚對社媒的使用「破壞性、不職業，不可接受。」

學區 亞裔 紐約時報

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