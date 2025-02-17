巴洛阿圖教育組織要求華裔學委辭職
日前，「舊金山標準」(San Francisco Standard)報導了巴洛阿圖學區華裔學委趙蘊蔚（Rowena Chiu)被多個學區組織要求辭職的始末。
趙蘊蔚在2017年在反抗性暴力的運動中是向「紐約時報」揭露溫斯頓幾位女性中的一位。溫斯頓在趙蘊蔚1998年擔任其助理期間，曾經試圖強暴她。
2009年趙蘊蔚一家搬到巴洛阿圖。她在去年當選該學區的學區委員。在競選中，她和另外兩位候選人承諾會叫停「族裔研究」作為高中新生必修課。
1月23日，在三位新當選學區委員上任剛剛幾周，川普總統就職剛剛三天之後，學區召開特別會議聆聽公眾對「族裔研究」課程意見，並投票表決。
會議持續了近五個小時，學生、教師和社區成員都要求在下學年開始將該課程作為必修。少數人表示，希望學區委員在學區對課綱內容更明確之前叫停這一計畫。他們認為是把不同人分類為「壓迫者」和「被壓迫者」，會導致學生群體和更廣泛社區之間更大的分歧。
會議過半的時候，趙蘊蔚表示，社區的反應讓她感到「不安全。」學區課綱和教學執行主任羅納茲（Danaé Reynolds）表示關切，認為有濫用「不安全」一詞，還認為「不舒服」是更準確的表達。
學區委員會最終以三比二的票數支持將「族裔研究」列為必修課程。
1月27日，趙蘊蔚轉發了社交媒體帳號「亞裔反對覺醒」的一條指責羅納茲教育趙蘊蔚「不安全」用詞的貼文。在轉貼時，趙蘊蔚評論：「我是溫斯頓倖存者。1998年，溫斯頓在企圖強姦我時說他『喜歡中國女孩，因為她們很謹慎。』2025年，作為民選官員，我發言反對壓迫亞裔，但又被壓迫了。」
幾天之內，代表巴洛阿圖學校管理者的工會就要求趙蘊蔚辭職。13位前巴洛阿圖學區委員會董事公開發表聲明，譴責趙蘊蔚對社媒的使用「破壞性、不職業，不可接受。」
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