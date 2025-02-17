聖縣災害風險報告 地震、野火名列前茅

報告指出，根據風險數字平均值，地震對整個聖縣的風險最高，其次為野火、濃煙與空氣品質問題。(取自聖塔克拉拉縣府臉書)

大洛杉磯地區有超過1萬5000間房屋在過去兩周內被燒毀。許多居民擔憂，類似的城市火災是否會席捲南灣。

四年半前，聖塔克拉拉雷電導致大火、燒毀聖縣周邊五個縣的近40萬畝土地。2017年，約有1萬4000名聖荷西 居民因野狼溪(Coyote Creek)洪水 氾濫而流離失所，導致約1億元損失。此外，熱浪與強大的大氣河流吹倒樹木、砸向房屋與車輛，並引發山區土石流，也已成為南灣每年可能發生現象。

但是，由於聖縣15個城市地形不同，遭受野火、洪水甚至海嘯影響的風險有多大？聖縣一份災害緩解報告，分析不同災害威脅與其如何影響居民與基礎設施。

「聖荷西信使報」(Mercury News)報導，這份長達超過500頁文件，是由聯邦緊急事務管理局授權聖縣撥款製作，每五年更新一次，期間也會持續更新。報告針對每種氣候災害提供危險風險指數，評估地震 、野火、水壩潰堤與氣候變化等各種風險。每項評分在0-3範圍，數字越高、評估風險越大。

例如洛斯蓋圖(Los Gatos)與洛斯阿圖山(Los Altos Hills)皆為樹木高度茂密地區，野火風險高，分別為2.55與2.1。聖塔克拉拉市地震風險最高為3。吉爾洛(Gilroy)、莫甘山(Morgan Hill)與桑尼維爾(Sunnyvale)位居其後，均為2.9。巴洛阿圖(Palo Alto)與密爾比達(Milpitas)等城市，比其他城市更接近舊金山灣，隨著海平面持續上升，受到氣候變化影響的風險排名高於其他內陸城市。

報告指出，根據風險數字平均值，地震對整個聖縣的風險最高，其次為野火、濃煙與空氣品質問題。天候不佳包括大氣河流、強風與極端溫度，以及乾旱與氣候變化影響，則被列在中度風險。水壩潰堤、洪水與山崩的風險較低。海嘯威脅的風險最低，因為聖縣僅有部分地區會受到影響。

危險風險指數只是聖縣應變計畫的一部分。詳細報告還包括基於聯邦緊急事務管理局地圖更詳細訊息，例如100年一遇或500年一遇的洪水發生時，每個城市可能有多少居民受影響。例如在聖荷西，超過19萬人可能會在「500年一遇的洪水」(500-year flood) 成為受災戶，代表著洪水在任何一年發生機率為五百分之一。

聖縣緊急管理辦公室資深人員中川(Jackie Tamayo)表示，災害緩解計畫也會向州府報告。辦公室主任瑞德(Dana Reed)認為，洛杉磯火災發生顯示，野火不再僅限於單一季節，居民須做好準備，每個社區都須持續資訊流通與準備，增強危機意識。