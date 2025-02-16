柯瑞投中背身不看框三分 球迷尖叫

柯瑞在現場投擲禮物給球迷。（記者劉先進╱攝影）

第74屆NBA全明星賽媒體日活動，15日在勇士 最近三個冠軍的舊主場、屋崙 體育館舉行。東道主金州勇士的最大牌球星柯瑞 （Stephen Curry）出場，投中一個高難度背對籃筐三分，還瘋狂投入三個標誌性的Logo三分，為所有明星中最多，不虧歷史最佳三分射手稱號。球迷也高聲尖叫，表達對柯瑞的喜愛。

15日是全明星訓練日和媒體日，也開放球迷入場觀看。在曾經奪冠三次的主場，柯瑞的出場，引得粉絲瘋狂歡呼。柯瑞也熱情回報，投擲禮品給球迷。

柯瑞說，當天是一個值得紀念的時刻。勇士搬到大通中心球館，過去六個賽季都在金山，現在有機會紀念和回憶在球館建築度過的47年時光，「我在這裡度過10年，在這裡長大，這座建裡的能量可以如此重現，我非常享受這一切。」

全明星賽在屋崙和金山舉行，是否意味著柯瑞職業生涯的巔峰？柯瑞說，這很奇怪，「越是被問到這個問題，就越像是在談論過去16年的反思。」

他說，全明星是一個很酷的慶祝活動。此次是自2000年以來灣區首次舉辦全明星賽，「不能因為慶祝而放鬆，我仍然想在球場上完成什麼。這是一種有趣的平衡，在浪漫喜劇『美國之旅2』，他們有現場葬禮，每個人都在慶祝，但你仍然在場，親眼目睹這一切。我一點也不想這樣。但在某種程度上肯定想慶祝一下。」

自從2014到2015賽季，勇士在10個賽季忽然崛起，6次殺入總冠軍賽，4次奪冠，建立名副其實的王朝。柯瑞是首要功臣，他的三分投射、晚安動作，都成為球員驚現模仿的對象。柯瑞的三分為NBA歷史最多。勇士引領的三分、小球戰術，徹底改變籃球的技戰術。

對於三分的責任，柯瑞說，前教練傑克遜（Mark Jackson），在2014年或2015年時創造（責任）這個詞，他談到走進高中、初中的體育館，看到孩子們奔向三分線。「對我來說，這種影響非常超現實，這是我從小看到比賽的方式。我喜歡擴大射程，但更愛為贏得這種自信而付出的努力。」

柯瑞說，他一直希望傳遞的的資訊是，希望每個人受到鼓舞。「如果你熱愛籃球，那就去投籃，擴大射程，在三分線外5、10呎的地方投籃。我希望你能受到鼓舞，但也必須努力。如果你想做到這一點，那麼破壞比賽規則只是對你的一種激勵和挑戰，然後去健身房鍛煉，贏得競爭。」