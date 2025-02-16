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桑尼維爾太陽雕塑揭幕 26座藝術之光點亮城市公園

記者龔玥╱聖荷西報導
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現場揭幕的太陽雕塑。（記者龔玥╱攝影）
現場揭幕的太陽雕塑。（記者龔玥╱攝影）

桑尼維爾市日前迎來一場獨特的公共藝術盛事——26座精心裝飾的「太陽雕塑」正式揭幕。這些雕塑不僅已成為城市景觀的一部分，也已為社區帶來了全新的文化象徵。

此次揭幕活動由桑尼維爾市長克萊因（Larry Klein）主持，並與眾多市民共同見證了這些雕塑的首次亮相。現場觀眾已與部分藝術家面對面交流，深入瞭解他們的創作靈感。此外，市民們可以在兒童藝術站體驗了互動創作，並購買了限量版紀念貼紙和明信片。

市府表示，「Sun Flair」公共藝術項目邀請了26位藝術家，其中9位來自桑尼維爾市，創作了一系列獨特的太陽雕塑。這些雕塑，每座高達六呎、直徑四呎，已被裝飾成各種風格的藝術作品，並已陸續安裝在桑尼維爾的城市公園，計畫展出長達兩年。

部分精彩作品包括由Lizzy Kramer創作的「太陽/月亮」，以夢幻風格呈現太陽與月亮的雙重角色，傳達出守護與寧靜的意象。「索達巴城堡的夜空」，由Adel Art創作，受波斯藝術啟發，在雕塑表面繪製天體地圖，並用水晶點綴出璀璨的夜空。「太陽黑子」，由Greg Adams & Sherry Sadler-Adams創作，使用漸變色和丙烯酸鏡面，完美展現太陽的熱能與光輝，同時已讓每位觀者在鏡面上看到自己的身影。「桑尼維爾往事」，由Skye Becker-Yamakawa創作，受「貓頭鷹和小貓」「愛麗絲夢遊仙境」的文學想像啟發，創造出一個奇幻世界。「向祖父樹和動植物致敬」，由MOKA Collective創作，通過描繪樹木、蜜蜂和加州罌粟，向桑尼維爾的自然景觀致敬。

自雕塑揭幕以來，它們迅速成為桑尼維爾的新地標，並已吸引了大量市民前往各大公園參觀。該專案不僅已豐富了城市景觀，也已成功促使居民進一步探索本地公園，並加強了社區之間的文化聯繫。

市府官員表示，所有雕塑將保留至2026年，未來兩年內，這些藝術作品將繼續為桑尼維爾的公共空間增添活力。

來賓參觀雕塑。（記者龔玥╱攝影）
來賓參觀雕塑。（記者龔玥╱攝影）
各式太陽雕塑。（記者龔玥/攝影）
各式太陽雕塑。（記者龔玥/攝影）
現場提供咖啡。（記者龔玥/攝影）
現場提供咖啡。（記者龔玥/攝影）
各式太陽雕塑。（記者龔玥/攝影）
各式太陽雕塑。（記者龔玥/攝影）
活動提供了檸檬水。（記者龔玥/攝影）
活動提供了檸檬水。（記者龔玥/攝影）

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