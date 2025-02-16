NBA全明星賽 林書豪任新秀隊榮譽教練 金髮吸睛

林書豪擔當擔任明日之星挑戰賽G聯盟新秀隊的榮譽教練，他頭髮染成金色，西裝筆挺，頗為吸睛。（記者劉先進╱攝影）

第74屆NBA 全明星賽（NBA All-Star Game）灣區盛大開幕。知名籃球運動員、勇士 舊將林書豪 （Jeremy Lin）14日晚擔任明日之星挑戰賽（Castrol Rising Stars Challenge）G聯盟新秀隊的榮譽教練。他頭髮染成金色，西裝筆挺，被一些粉絲笑稱為「球場上最帥的男人」。

以往全明星比賽，兩個對手紛紛放水不防守，各種扣籃層出不窮，娛樂性有餘，競技性不強，被很多人視為雞肋。今年NBA大改革，希望利用賽制增強競技性，提高比賽懸念，吸引觀眾。明日之星挑戰賽就有4隻隊伍參加，其中一隻是G聯盟新秀隊，其他三隻均為一、二年級球員。球隊兩兩對決，勝者奪冠，可以殺進16日全明星正賽錦標賽，再捉對廝殺，勝者第三場狹路相逢，決出冠軍。

此次明日之星挑戰賽的四隻隊伍榮譽教練，均為前勇士球員，包括三個奈史密斯籃球名人堂成員哈達威（Tim Hardaway Sr.），穆林（Chris Mullin）和列治文（Mitch Richmond）。三人執掌的隊伍分別名為T、M、C。暗合他們當初在勇士創造華麗風格的暱稱「Run TMC」。