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NBA全明星賽 林書豪任新秀隊榮譽教練 金髮吸睛

記者劉先進╱舊金山報導
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林書豪擔當擔任明日之星挑戰賽G聯盟新秀隊的榮譽教練，他頭髮染成金色，西裝筆挺，頗為吸睛。（記者劉先進╱攝影）
林書豪擔當擔任明日之星挑戰賽G聯盟新秀隊的榮譽教練，他頭髮染成金色，西裝筆挺，頗為吸睛。（記者劉先進╱攝影）

第74屆NBA全明星賽（NBA All-Star Game）灣區盛大開幕。知名籃球運動員、勇士舊將林書豪（Jeremy Lin）14日晚擔任明日之星挑戰賽（Castrol Rising Stars Challenge）G聯盟新秀隊的榮譽教練。他頭髮染成金色，西裝筆挺，被一些粉絲笑稱為「球場上最帥的男人」。

以往全明星比賽，兩個對手紛紛放水不防守，各種扣籃層出不窮，娛樂性有餘，競技性不強，被很多人視為雞肋。今年NBA大改革，希望利用賽制增強競技性，提高比賽懸念，吸引觀眾。明日之星挑戰賽就有4隻隊伍參加，其中一隻是G聯盟新秀隊，其他三隻均為一、二年級球員。球隊兩兩對決，勝者奪冠，可以殺進16日全明星正賽錦標賽，再捉對廝殺，勝者第三場狹路相逢，決出冠軍。

此次明日之星挑戰賽的四隻隊伍榮譽教練，均為前勇士球員，包括三個奈史密斯籃球名人堂成員哈達威（Tim Hardaway Sr.），穆林（Chris Mullin）和列治文（Mitch Richmond）。三人執掌的隊伍分別名為T、M、C。暗合他們當初在勇士創造華麗風格的暱稱「Run TMC」。

林書豪一出場就獲得全場矚目。他頭髮染成金黃色，西裝革履，帥氣逼人，介紹他時，球迷驚聲尖叫，是出場嘉賓歡呼聲最大者。他率領的G聯盟新秀隊在第一場比賽中以40比39險勝穆林領銜的M隊，和C隊搶奪冠軍。一開始，隊伍比數領先時，林書豪比較輕鬆和球員、其他教練有說有笑。但最終，球隊還是敗下陣來。遺憾沒有殺入16日的全明星正賽。

圖為明日之星決賽現場畫面。（記者劉先進╱攝影）
圖為明日之星決賽現場畫面。（記者劉先進╱攝影）
圖為明日之星決賽現場畫面。（記者劉先進╱攝影）
圖為明日之星決賽現場畫面。（記者劉先進╱攝影）
圖為明日之星決賽現場畫面。（記者劉先進╱攝影）
圖為明日之星決賽現場畫面。（記者劉先進╱攝影）
林書豪（前中）擔當擔任明日之星挑戰賽G聯盟新秀隊的榮譽教練，他頭髮染成金色，西裝...
林書豪（前中）擔當擔任明日之星挑戰賽G聯盟新秀隊的榮譽教練，他頭髮染成金色，西裝筆挺，頗為吸睛。（記者劉先進╱攝影）

勇士 林書豪 NBA

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