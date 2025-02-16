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山景城魔法橋遊樂場開放 打造包容性遊戲空間

記者龔玥╱聖荷西報導
山景城魔術橋遊樂場開放。(記者龔玥╱攝影)
山景城魔術橋遊樂場開放。(記者龔玥╱攝影)

山景城倫斯多夫公園（Rengstorff Park）的魔法橋遊樂場日前開放，為所有兒童提供無障礙、包容性的遊戲體驗。遊樂場由魔法橋基金會（Magic Bridge Foundation）聯合山景城、聖塔克拉拉縣及社區力量共同打造，致力於為所有年齡和能力的兒童創造一個安全、互動和充滿樂趣的遊玩環境。

體驗過魔法橋遊樂場後，山景城高中區副校長科恩斯（Tida Coons）表示：「作為一名殘疾人和一個殘疾孩子的父親，在山景城擁有這樣一個包容性的遊樂場對我來說意義重大。」

在開幕儀式上，市長卡邁（Ellen Kamei）帶著兒子一起參加並說：「這個包容性遊樂場不僅是一個玩耍的地方，更是一個讓不同能力的人們聚集在一起、探索、想像並建立友誼的空間。它體現了我們打造一個所有人都屬於的社區的承諾，也促進了人與人之間的聯繫和包容。」

加州議員伯曼（Marc Berman）、前市長肖瓦特（Pat Showalter）和羅森堡（Ken Rosenberg）、聖塔克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）及多位社區代表也到場慶祝。

魔法橋基金會及其建築合作夥伴感謝山景城市政府、聖塔克拉拉縣及慷慨的社區居民，使夢想得以實現。魔法橋遊樂場規畫始於2017年10月，當時市議會授權與魔法橋基金會合作，著手設計包容性遊樂場。項目還獲得了來自聖塔克拉拉縣贈款支持，使計畫得以順利推進。慎重評估後，市府最終選定倫斯多夫公園作為遊樂場的建設地點。2020年5月，市政府舉行了一場虛擬社群會議，廣泛徵求居民意見，以確保設計能夠滿足所有人的需求。隨後，專案獲得市議會批准，並於2021年9月正式破土動工。

遊樂場結合創新設計，為不同需求的兒童提供多種遊戲設施，包括一個劇場與舞台，由藝術家巴特勒（Barbara Butler）設計均採用可持續木材和無毒桐油建造。色彩由山景城居民線上投票選出。遊樂場內設有三個Hideaway小屋，為自閉症兒童及需要安靜空間的孩子提供休息區域。多功能遊戲設施包括適合各年齡段的座椅、可容納多人的搖擺玩具、旋轉木馬以及特別設計的「坐著著」滑梯，為需要更多時間的兒童提供友好環境。

除遊戲設施，遊樂場還融入了藝術與社交空間，慈善角畫廊展示來自舊金山創意探索工作室（SF Creative Exploration Studio）殘疾藝術家的原創作品。遊樂場設有多個野餐區、遊戲桌，以及由領英（LinkedIn）贊助的「善良之灣」（Kindness Bay），鼓勵社區成員之間的交流與對話。

魔法橋代表發言。(記者龔玥╱攝影)
魔法橋代表發言。(記者龔玥╱攝影)
公園為不同需求兒童提供多種設施。(記者龔玥╱攝影)
公園為不同需求兒童提供多種設施。(記者龔玥╱攝影)
山景城市長卡邁發言。(記者龔玥╱攝影)
山景城市長卡邁發言。(記者龔玥╱攝影)
每一個進來的孩子可以領一副墨鏡。(記者龔玥╱攝影)
每一個進來的孩子可以領一副墨鏡。(記者龔玥╱攝影)

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