我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

灣區頂級相親？收費百萬元 包含愛情教練、3克拉鑽戒

記者徐蓓蓓／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州的一家婚介公司推出「百萬美元相親」服務，目前正在招募客戶中。（取自Three Day Rule官網）
加州的一家婚介公司推出「百萬美元相親」服務，目前正在招募客戶中。（取自Three Day Rule官網）

網路相親早已不是什麼新鮮事。通過手機應用認識異性或同性朋友，已經成為很多單身人士的日常。但根據KTVU報導，近日加州的一家婚介公司推出「百萬美元相親」服務，目前正在招募客戶中，服務內容包括提供一枚三克拉的鑽石戒指。

該公司網站上將這一服務成為「一項無與倫比的客製化服務，」並稱「僅限三席」。列出的服務項目包括專屬婚介、招募人和約會教練；12個月的會員資格；不限次數相親機會；百分之百精心篩選的相親對象，背景和社會關係調查；會員和約會對象造型、化妝、美髮服務；管家級別的約會策畫服務；12個月的愛情培訓指導；以及一枚三克拉的鑽石戒指。

點擊網站報名網址，要求填寫的內容相當簡單。除去姓名、電子郵件、出生日期、性別、地點等基本資訊外，最重要的一項就是要填寫淨資產數值，以及最後一項──描述自己以及自己的求偶目標。

在所有提供這項服務的地點中，灣區獨占兩席，分別是舊金山市和矽谷

據了解，提供這項服務的Three Day Rule公司是2013年在洛杉磯成立的客製化婚介科技公司，致力於幫助單身人士找到愛情。該公司網站稱自己「幫助單身人士外包他們的情感生活到世界級的婚介團隊，去除掉約會中有壓力的部分。」還表示自己的婚介人員將科技的力量與直覺整合來為客戶篩選出潛在的適配對象。

該公司會員副總裁開普蘭（Erica Kaplan）日前在接受KTVU採訪表示，之所以聚焦灣區市場，是因為本地婚介需求旺盛。她表示：「有這麼多在科技業者和創業人士，約會常常讓位於職業發展。很多時候找到我們的客戶都是聚焦事業發展而付出了約會和個人生活方面的代價，現在他們終於要把尋找真愛優先了。」

開普蘭還提到灣區的男女性別比率不均，讓找到合適的對象更難。「這就是為什麼很多人來找我們這樣客製化的服務，不僅更成功也更節省時間。」據悉，該公司一般會員的價格從每三個月5900美元起。

灣區 加州 矽谷

上一則

專偷南灣亞裔住房、得手逾百萬 3賊被捕

下一則

原聲之友聖荷西茶會 力挺歐洲巡演

延伸閱讀

NBA全明星賽場館與球衣 盡顯金山特色

NBA全明星賽場館與球衣 盡顯金山特色
最嚴重流感季 灣區醫院大爆滿 急診人數劇增

最嚴重流感季 灣區醫院大爆滿 急診人數劇增
金山灣區華人運動大會積極籌備 陳立功接任主委

金山灣區華人運動大會積極籌備 陳立功接任主委
金山灣區媽媽教室辦講座 探討生與死問題

金山灣區媽媽教室辦講座 探討生與死問題
北加暴風雨 T-Mobile送自動傘 用戶可至門店領取

北加暴風雨 T-Mobile送自動傘 用戶可至門店領取

熱門新聞

Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
台灣奶茶將助力超級盃。（奶茶店ins官網）

台灣奶茶品牌助力超級盃 指定飲料大折價

2025-02-09 16:27
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？