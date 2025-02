新科技+監管 EMS：媒體面臨空前挑戰

新興技術和智慧服務不斷發展下,媒體正面臨前所未有的挑戰,這些挑戰不僅來自行業內部技術變革,還受到政治、法律、監管等多方面外部壓力,不少媒體工作者對未來感到擔憂。少數族裔媒體記者會(EMS)邀請第一修正案聯盟(First Amendment Coalition)的法律主管洛伊(David Loy)、塞勒斯萬斯 國際司法中心(Lawyers for Reporters at the Cyrus R. Vance Center for International Justice)普雷斯(Zach Press)、紐馬克新聞研究生院克雷格新聞保護倡議機構(the Journalism Protection Initiative at the Craig Newmark Graduate School of Journalism in New York City)創始人西蒙(Joel Simon)討論此議題。

近年來,美國新聞機構不斷遭遇來自政府和監管機構的挑戰。最明顯的威脅之一是政府通過聯邦通信委員會(Federal Communications Commission,FCC)對新聞媒體進行更嚴格的審查和干預。FCC曾對灣區 廣播電台 KCBS進行調查,而川普 政府也曾多次表達對多元、公平、包容(DEI)等新聞實踐不滿,並試圖對其進行打壓。

更令人擔憂的是,FCC的調查不僅僅是象徵性的,它可能對新聞機構產生實質性影響。如果FCC認定某家廣播新聞機構的報導「危害公共利益」,它可以決定撤銷該機構廣播執照。而即便最終未能撤銷執照,僅僅是調查過程本身就足以對新聞機構造成沉重的負擔,使其面臨財務、法律和聲譽上的多重壓力。

美國境外的法律威脅也不容忽視。近年來,許多記者在美國以外的國家遭受法律騷擾,甚至被以虛假指控為由起訴。這些案件往往與新聞報導的內容無關,而是與稅務、商業行為等問題有關。這種趨勢表明,政府和企業正在利用法律手段,以非新聞相關的理由來打壓新聞自由。

新聞自由的挑戰並不僅僅發生在美國,而是一個全球性的問題。許多國家,政府對新聞媒體的打壓愈發嚴重,許多新聞報導愈來愈像政府發布的新聞稿,而不是獨立的調查報導。面對全球新聞自由的挑戰,新聞機構和記者需要加強國際合作,保護新聞自由的基本價值。