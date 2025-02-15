大通中心勇士門票 連續546場售罄

在NBA全明星賽的媒體預覽活動上，金州勇士運營長施耐德表示，從2012年12月18日開始，大通中心的勇士球票，已經連續售罄546場比賽。（記者劉先進╱攝影）

NBA 全明星賽媒體預覽活動上，金州勇士 隊運營長施耐德（Brandon Schneider）表示，從2012年12月18日開始，大通中心的勇士球票，已經連續售罄546場比賽。

施耐德說，大通中心是現代職業體育史上第一座私人出資、在私人土地上建造的體育館。球館和周邊零售設施的總造價高達21億。球隊東主們在沒有動用城市資金或納稅人資金的情況下完成這項投資，頗為難得。球館內有1萬8064個座位，獲得了環保方面的黃金認證。

球館擁有NBA最大的懸掛式中心記分牌，設置44個俱樂部包廂，這是其他場館常見的傳統包廂，但這裡的包廂有些不同，球場下方有32個靠舷側的休息室，還有60個劇院包廂，也就是四人迷你包廂。他說：「球館對面有一個海灣公園，將在10月開放。公園占地5.4畝。再過幾年，還會建造一個輪渡碼頭，屆時人們除了觀看比賽和活動，還可以乘坐輪渡上下班。」

落成5年多以來，球館舉辦了400多場各種活動，接待500多萬名客人。從2012年12月18日開始，大通中心的勇士球票，已連續售罄546場比賽。讓人感到自豪的是，儘管有一年半的時間受到新冠疫情 的影響，但球館還是創造42億的經濟價值和影響，預計僅全明星周末三天時間，就能帶來超過3.5億的經濟價值。

施耐德說，球館的飲食多元化，且體現本地風味。有海鮮餐廳Sam's Chowder House，有來自東灣和屋崙的烘焙食品，還有金山的披薩和熱狗。大通中心被評為2020年體育商業雜誌年度最佳場館。