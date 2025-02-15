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Tesla皮卡車禍3死者 體內驗出毒品、酒精

編譯林思牧／綜合報導
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去年11月27日凌晨車禍後的現場。 (灣區NBC電視截圖)
去年11月27日凌晨車禍後的現場。 (灣區NBC電視截圖)

去年11月東灣比德蒙市（Piedmont）特斯拉電動皮卡（Cybertruck）撞車釀三死事件，驗屍報告13日公布，喪命的三名大學生，體內都驗出古柯䶨、大麻和酒精。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，阿拉米達縣法醫辦公室發布的毒理學報告指出，19歲的卡車駕駛人狄克森（Soren Dixon），20歲的乘客尼爾森（Jack Nelson）和19歲的乘客塚原（Krysta Tsukahara），都驗出有酒精。

駕駛人狄克森的酒精濃度是0.195%，相當於21歲成人標準0.08%的兩倍半。塚原的酒精濃度是0.028%，如果她是駕駛人並非酒醉違規駕車。尼爾森的酒精濃度是0.168%，因為他不是駕駛人，也不是違規酒駕。

另外，上述三名死者體內也都驗出古柯鹼（cocaine）。去年11月27日感恩節的前一天的凌晨3時過後，四名過去的同學或運動隊友，一起坐在那輛電動皮卡，車子開到比德蒙市Hampton Road和King Avenue交口附近時，車子失控撞上路邊的牆，然後卡在牆和一棵樹之間。這時車子起火燃燒，四人都被困在車裡逃不出去。

這時其中的一部iPhone手機發出緊急警報，警察2分鐘之內就趕到出事地點。四人中的三人當場死亡，受重傷的是20歲的米勒（Jordan Miller），是威斯康辛大學商學院的學生。車上四人原本都是比德蒙高中的學生。他們各自從大學返回東灣的家過感恩節假期。

根據驗屍報告，他們的死亡被認定為意外事故，是由於吸入汽車起火產生的煙霧而窒息造成的。阿拉米達縣法醫辦公室表示，燒傷也是這三人死亡的重要原因。

官方尚未透露車輛的高級駕駛輔助系統（advanced driver assistance systems）是否在事故發生時啟動，也沒有透露車輛起火的原因。比德蒙市警局長鮑爾斯（Jeremy Bowers）先前表示，事故發生時車輛可能超速行駛。

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