金山辦公空間空置率高 AI公司大量租用 可望扭轉困境

Transamerica Pyramid大樓的交易價格為每平方呎150美元，比冷門地區的辦公室租金多好幾倍 。(谷歌地圖)

1月下旬舊金山 商業房地產 公司的主管與業界人士和媒體座談，探討辦公室出租業所面臨的挑戰。雖然2024年空置率創下歷史高峰，但AI公司大量租用辦公空間似乎是個好跡象。

Patch.com報導，全球商業房地產投資公司世邦魏理仕（CBRE）的數據顯示，2024年空置率達到37%的歷史高峰。

Manova Partners房地產主管奎耶特（Chris Quiett）在座談中表示：「我們似乎陷入了一個更深的坑，所以要想爬出來需要更長的時間。」Manova Partners是一家在全球各地營運的房地產投資公司。

房地產管理公司仲量聯行（Jones Lang LaSalle，簡稱 JLL）的研究員奎因（Alexander Quinn）發表了關於2024 年舊金山商業房地產市場的現狀以及對今年的預測的演講。他的分析大大引發觀眾的興趣。

JLL表示，從2019年到2024年之間，舊金山的辦公室空置率增加了29%。部分原因是2020年隨著新冠疫情蔓延實施停工，人們轉向在家工作。曾經熙熙攘攘的市中心一夜之間變得冷清起來，辦公大樓空無一人。儘管疫情已經結束，但有些公司的員工並沒有完全每周五天回到辦公室，而是選擇混合工作模式。

CBRE稱，20家最大的科技雇主已大幅縮減租賃的辦公空間數量。另外，舊金山市中心的某些地區的復甦速度比其他地區慢。奎因拿出一張市中心的地圖，顯示2024年不同地理區域的空置率。

當觀眾看到2024年第4季市場南區（South of Market）和市場中區（Mid-Market）的空置率分別為45%和47%時，不禁發出驚呼。同時JLL表示，金融區（Financial District）和北濱水區（North Waterfront）的空置率較低，分別為33%和30%。

奎因說，不同地點的每平方呎價格也存在著「巨大的差異」。Transamerica大樓的交易價格為每平方呎150美元。但是可以去Mid-Market以每平方呎25美元的價格成交。