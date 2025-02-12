我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

日落區夜市優化座談會 市議員殷嘉立聽建議

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日落區夜市將優化升級 市議員殷嘉立（左）座談會聽取意見。（受訪者供圖）
日落區夜市將優化升級 市議員殷嘉立（左）座談會聽取意見。（受訪者供圖）

舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）日前舉辦商戶座談會，希望讓日落區夜市（Sunset Night Market）變得更好。

這場雙語討論會於10日在華美學校（Wah Mei School）舉行，來自Irving、Noriega 和 Taraval 三大商業區的20多位商戶代表齊聚一堂，分享他們對2025年夜市的想法和建議。

作為日落區最受歡迎的社區活動之一，夜市自2023年創辦以來，已經吸引超過2萬名參與者，跨越七個街區，匯聚超過70家商戶，成為舊金山的一大亮點。這場座談會的目的，就是確保這場活動能夠愈辦愈好，既能幫助小商戶賺錢，也能讓社區更加凝聚。

在座談會上，商戶們地暢談夜市的優勢與改進空間。大多數人都認同，夜市已經成為一個極具凝聚力的社區活動，吸引了大量當地居民和遊客，但仍有一些細節需要優化。例如，減少對沿街商戶的影響，讓夜市活動不會妨礙他們的正常營業。縮短活動搭建與撤場時間，提高運作效率。尋找更合適的場地，以確保夜市能夠順利擴展，同時不影響周邊交通。

殷嘉立表示：「日落區夜市的目標就是扶持本地小商戶，同時營造一個熱鬧、充滿歸屬感的社區活動，讓大家不必遠行，就能在家門口體驗夜市的樂趣。」這次座談會的重點就是聽取商戶們的真實想法，讓未來的夜市更貼近社區需求。

值得一提的是，為了確保商戶的聲音被真正聽見，殷嘉立和他的粵語團隊在會前已經親自多次走訪社區商戶，邀請他們參與討論，確保政策的制定是以社區需求為核心。

除了營造社區氛圍，日落區夜市的影響力還遠遠超出當地。舊金山交通局（SFMTA）的數據顯示，在2024年8月30日的夜市當天，N線輕軌乘客量比平日增長20%，而7號巴士的載客量更創下全年最高紀錄。可見這場活動不僅帶動社區經濟，也直接影響了公共交通與城市旅遊。

日落區夜市的靈感來自於2022年殷嘉立與丈夫前往台灣考察夜市的經驗。兩年後，它已經成為舊金山社區文化的一部分，也讓許多當地小商戶找到了一個全新的經營平台。

為了進一步推動夜市的發展，舊金山市長辦公室已撥款10萬美元，作為2025年日落區夜市的專項補助資金。這筆資金將幫助夜市擴展規模、改善基礎設施，並提升整體活動體驗。

如民眾對夜市有任何建議，或者想知道更多關於未來活動的安排，可聯繫市議員殷嘉立辦公室[email protected]

日落區夜市將優化升級，市議員殷嘉立座談會聽取意見。（受訪者供圖）
日落區夜市將優化升級，市議員殷嘉立座談會聽取意見。（受訪者供圖）
去年秋季日落區夜市的熱鬧景象。（記者李怡／攝影）
去年秋季日落區夜市的熱鬧景象。（記者李怡／攝影）

舊金山

上一則

NBA全明星賽周末登場 或帶來4億商機

下一則

擁近20年公衛經驗 華裔蔡維衡獲任命金山衛生局長

延伸閱讀

舊金山出現史上頭一遭事件 郊狼闖入中央地鐵隧道

舊金山出現史上頭一遭事件 郊狼闖入中央地鐵隧道
日落區夜市將優化升級 市議員殷嘉立座談會聽取意見

日落區夜市將優化升級 市議員殷嘉立座談會聽取意見
舊金山市長羅偉任命蔡維衡為公共衛生局局長

舊金山市長羅偉任命蔡維衡為公共衛生局局長
想在加州聖塔克魯茲買房 中等收入家庭要存21年才夠付頭期款

想在加州聖塔克魯茲買房 中等收入家庭要存21年才夠付頭期款
金山交通局取消未標記「日光區」車輛開罰計畫

金山交通局取消未標記「日光區」車輛開罰計畫

熱門新聞

臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
22歲的邵傳（Ethan Shaotran，音譯）目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

2025-02-04 14:33
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚