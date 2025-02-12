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7.5哩沿海線防洪計畫 金山將砸數10億元、擬耗時數十年

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山市府新的100年風暴洪水風險地圖，要求洪水易發區的新建築採用防洪設計。（記者王子涵／翻攝）
舊金山市府新的100年風暴洪水風險地圖，要求洪水易發區的新建築採用防洪設計。（記者王子涵／翻攝）

為應對海平面上升與極端天氣挑戰，舊金山港務局（Port of San Francisco）與美國陸軍工兵部隊合作，提出耗時數十年的抗洪基礎設施建設計畫，涵蓋7.5哩的沿海地區，旨在保護城市關鍵設施與社區安全。

SPUR（舊金山都市規畫研究組織）最近舉辦的線上會議中，介紹了舊金山防洪基礎設施的建設情況。這項新的計畫自2018年啟動，預計2026年完成初步研究並提交給國會審批。如獲授權，將進入設計與建設階段，耗時數十年完成。預計總成本數十億元，其中聯邦政府承擔65%費用，其餘由州和地方政府籌集47億元。

港務局主任本森（Brad Benson）指出，這是舊金山首次為應對海平面上升提出的抗洪計畫，重點在於提高海岸線高度，以應對1.5至3.5呎的海平面上升，同時加強結構性抗震抗洪能力。他強調，沿岸歷史建築如漁人碼頭和渡輪大樓將納入改造範疇。

計畫採用「工程與自然結合」（Engineering with Nature）的創新方法，新增2.8哩的自然工程設施，以減少對自然生態的破壞並增強抗洪能力。

舊金山公共事業委員會（SFPUC）計畫經理米尼克（Sarah Minick）表示，沿海洪水防禦措施可能導致內陸積水問題，特別是排水系統無法應對極端降雨。SFPUC計畫未來十年投資6.4億元提升城市內的排水能力，並與工務局合作清理排水口與防洪應急準備。

米尼克強調，儘管如此，氣候變化帶來的洪水風險仍難完全避免，他呼籲採取全面策略，包括對現有建築改造，確保新設施具備抗洪能力。

首個重點項目「市區沿海韌性項目」（Downtown Coastal Resilience Project）已啟動，聚焦渡輪大樓以南至海灣大橋的地區，保護BART與Muni等關鍵公共交通設施的安全。該項目獲得聯邦緊急事務管理署（FEMA）5000萬元的支持，被視為未來防洪基礎設施的試點工程。

舊金山市府同時採用新的100年風暴洪水風險地圖，要求洪水易發區的新建築採用防洪設計，包括提高最低可居住樓層和加固底層非居住區域。截至目前，已有36個物業完成改造，總資助額超86.5萬元。

舊金山公共事業委員會（SFPUC）計畫經理米尼克表示，沿海洪水防禦措施可能導致內...
舊金山公共事業委員會（SFPUC）計畫經理米尼克表示，沿海洪水防禦措施可能導致內陸積水問題，特別是排水系統無法應對極端降雨。（記者王子涵╱翻攝）
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舊金山市府同時採用新的100年風暴洪水風險地圖，要求洪水易發區的新建築採用防洪設...
舊金山市府同時採用新的100年風暴洪水風險地圖，要求洪水易發區的新建築採用防洪設計。（記者王子涵／翻攝）

舊金山 洪水 投資

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