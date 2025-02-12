金山交通局赤字嚴重 恐削減服務

舊金山交通局赤字嚴重 或將面臨服務削減危機。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會11日會議上，市議員梅義加針對舊金山交通局（SFMTA）所面臨的嚴重預算 赤字提出解決方案，強調如果不及時採取行動，將影響城市經濟復甦及公共交通服務的可持續性。

隨著舊金山努力恢復經濟活力，市府正推動一系列計畫來改善城市環境和促進旅遊與商業活動。交通局的財政困境已成為市府面臨的重大挑戰之一，預計今年夏天將出現3億美元的資金缺口。

梅義加表示，舊金山的公共交通系統是城市發展的關鍵基礎設施，每天有超過50萬人次依賴Muni巴士與地鐵來通勤、上學和參與日常活動。由於疫情導致的乘客減少及財政收入下降，交通局的資金缺口仍未填補。若未能獲得額外資金，市府將不得不考慮削減部分服務，這可能對居民、企業和旅遊業帶來嚴重影響。

梅義加稱，如果公共交通機構無法維持穩定財務，舊金山的經濟復甦將難以實現。不能讓城市的核心運輸系統陷入崩潰。這對所有依賴Muni的市民來說都是不可接受的。

會上，市長羅偉 回應，舊金山可能需要透過2026年公投（Ballot Measure），向選民尋求新的財政措施，例如地區性稅收或其他財政來源，以確保公共交通系統能夠穩定運營。他說，需要一個多層次的解決方案。州政府的資金支持當然重要，想出長期的財政計畫來支持交通局的運營才是關鍵。

為解決當前的資金短缺問題，羅偉稱他剛前往沙加緬度，與加州州政府官員會面，尋求額外資金援助，以確保舊金山公共交通的穩定運營。並表示，需要來自地方、區域和州政府的綜合支持，才能確保舊金山公共交通的可持續性。

市議會成員普遍認同，解決公共交通預算短缺將是未來幾個月的優先事項，並表示將與市府合作，尋找可行的短期和長期解決方案。