我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

金山交通局赤字嚴重 恐削減服務

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山交通局赤字嚴重 或將面臨服務削減危機。（記者李怡／攝影）
舊金山交通局赤字嚴重 或將面臨服務削減危機。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會11日會議上，市議員梅義加針對舊金山交通局（SFMTA）所面臨的嚴重預算赤字提出解決方案，強調如果不及時採取行動，將影響城市經濟復甦及公共交通服務的可持續性。

隨著舊金山努力恢復經濟活力，市府正推動一系列計畫來改善城市環境和促進旅遊與商業活動。交通局的財政困境已成為市府面臨的重大挑戰之一，預計今年夏天將出現3億美元的資金缺口。

梅義加表示，舊金山的公共交通系統是城市發展的關鍵基礎設施，每天有超過50萬人次依賴Muni巴士與地鐵來通勤、上學和參與日常活動。由於疫情導致的乘客減少及財政收入下降，交通局的資金缺口仍未填補。若未能獲得額外資金，市府將不得不考慮削減部分服務，這可能對居民、企業和旅遊業帶來嚴重影響。

梅義加稱，如果公共交通機構無法維持穩定財務，舊金山的經濟復甦將難以實現。不能讓城市的核心運輸系統陷入崩潰。這對所有依賴Muni的市民來說都是不可接受的。

會上，市長羅偉回應，舊金山可能需要透過2026年公投（Ballot Measure），向選民尋求新的財政措施，例如地區性稅收或其他財政來源，以確保公共交通系統能夠穩定運營。他說，需要一個多層次的解決方案。州政府的資金支持當然重要，想出長期的財政計畫來支持交通局的運營才是關鍵。

為解決當前的資金短缺問題，羅偉稱他剛前往沙加緬度，與加州州政府官員會面，尋求額外資金援助，以確保舊金山公共交通的穩定運營。並表示，需要來自地方、區域和州政府的綜合支持，才能確保舊金山公共交通的可持續性。

市議會成員普遍認同，解決公共交通預算短缺將是未來幾個月的優先事項，並表示將與市府合作，尋找可行的短期和長期解決方案。

梅義加表示，公共交通是舊金山的生命線，關乎居民、遊客、學生和企業的日常運作，確保這座城市不僅能夠運轉，更能夠繁榮發展。

舊金山交通局赤字嚴重，或將面臨服務削減危機。（記者李怡／攝影）
舊金山交通局赤字嚴重，或將面臨服務削減危機。（記者李怡／攝影）
舊金山交通局赤字嚴重，或將面臨服務削減危機。（記者李怡／攝影）
舊金山交通局赤字嚴重，或將面臨服務削減危機。（記者李怡／攝影）

舊金山 預算 羅偉

上一則

金山史上頭一遭 郊狼闖中央地鐵隧道

下一則

NBA全明星賽周末登場 或帶來4億商機

延伸閱讀

舊金山市長羅偉任命蔡維衡為公共衛生局局長

舊金山市長羅偉任命蔡維衡為公共衛生局局長
金山交通局取消未標記「日光區」車輛開罰計畫

金山交通局取消未標記「日光區」車輛開罰計畫
羅偉300萬就職基金怎麼來？ 37頁報告全都說了

羅偉300萬就職基金怎麼來？ 37頁報告全都說了
金山市府慶農曆新年 羅偉用中文拜年 承諾續推多元文化

金山市府慶農曆新年 羅偉用中文拜年 承諾續推多元文化
羅偉的「芬太尼緊急狀態法案」 金山市議會壓倒性通過

羅偉的「芬太尼緊急狀態法案」 金山市議會壓倒性通過

熱門新聞

臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
22歲的邵傳（Ethan Shaotran，音譯）目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

2025-02-04 14:33
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚