金山交通局赤字嚴重 恐削減服務
舊金山市議會11日會議上，市議員梅義加針對舊金山交通局（SFMTA）所面臨的嚴重預算赤字提出解決方案，強調如果不及時採取行動，將影響城市經濟復甦及公共交通服務的可持續性。
隨著舊金山努力恢復經濟活力，市府正推動一系列計畫來改善城市環境和促進旅遊與商業活動。交通局的財政困境已成為市府面臨的重大挑戰之一，預計今年夏天將出現3億美元的資金缺口。
梅義加表示，舊金山的公共交通系統是城市發展的關鍵基礎設施，每天有超過50萬人次依賴Muni巴士與地鐵來通勤、上學和參與日常活動。由於疫情導致的乘客減少及財政收入下降，交通局的資金缺口仍未填補。若未能獲得額外資金，市府將不得不考慮削減部分服務，這可能對居民、企業和旅遊業帶來嚴重影響。
梅義加稱，如果公共交通機構無法維持穩定財務，舊金山的經濟復甦將難以實現。不能讓城市的核心運輸系統陷入崩潰。這對所有依賴Muni的市民來說都是不可接受的。
會上，市長羅偉回應，舊金山可能需要透過2026年公投（Ballot Measure），向選民尋求新的財政措施，例如地區性稅收或其他財政來源，以確保公共交通系統能夠穩定運營。他說，需要一個多層次的解決方案。州政府的資金支持當然重要，想出長期的財政計畫來支持交通局的運營才是關鍵。
為解決當前的資金短缺問題，羅偉稱他剛前往沙加緬度，與加州州政府官員會面，尋求額外資金援助，以確保舊金山公共交通的穩定運營。並表示，需要來自地方、區域和州政府的綜合支持，才能確保舊金山公共交通的可持續性。
市議會成員普遍認同，解決公共交通預算短缺將是未來幾個月的優先事項，並表示將與市府合作，尋找可行的短期和長期解決方案。
梅義加表示，公共交通是舊金山的生命線，關乎居民、遊客、學生和企業的日常運作，確保這座城市不僅能夠運轉，更能夠繁榮發展。
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