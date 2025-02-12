49人擬交易明星外接手塞繆爾？華人球迷惋惜
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美式足球世界在剛剛過去的周日迎來了超級盃（Super Bowl）決赛，明年這一終極賽事將來到舊金山灣區的李維球場（Levi's Stadium）舉辦。主隊舊金山49人（San Francisco 49ers）在本季的掙扎表現距離衝冠愈來愈遠，而在本屆超級盃當天，有消息指出隊內一名核心球員有可能在新賽季前離隊，消息更讓49人球迷的心情更加複雜。
49人隊預計將在這個休賽期探索交易明星外接手塞繆爾（Deebo Samuel）的可能性。雖然尚未確定他一定會離開舊金山，但雙方似乎對此變動已經做好準備。
華人球迷張哲遠表示，無論新賽季塞繆爾是否還在隊中，他永遠記得2021賽季那個以一己之力帶領球隊殺入超級盃的塞繆爾，「無論最終他的決定是如何，我都祝福他。」張哲遠說。
張哲遠表示，美式足球這項運動充滿了不確定性，49人在過去幾年都是超級盃有利的爭奪者，球隊在過去6年勇闖一次超級盃決賽，兩次國聯分區決賽。「我們永遠是聯盟最頂尖的進攻體系，但距離最終奪得超級盃總是差了一些運氣。」張哲遠說，「明年超級盃來到灣區，若球隊能在主場奪冠，這是作為球迷值得一生銘記的時刻。」
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