49人擬交易明星外接手塞繆爾？華人球迷惋惜

49人隊預計將在這個休賽期探索交易明星外接手塞繆爾（Deebo Samuel）的可能性。（取自49人官網）

美式足球 世界在剛剛過去的周日迎來了超級盃 （Super Bowl）決赛，明年這一終極賽事將來到舊金山 灣區的李維球場（Levi's Stadium）舉辦。主隊舊金山49人（San Francisco 49ers）在本季的掙扎表現距離衝冠愈來愈遠，而在本屆超級盃當天，有消息指出隊內一名核心球員有可能在新賽季前離隊，消息更讓49人球迷的心情更加複雜。

49人隊預計將在這個休賽期探索交易明星外接手塞繆爾（Deebo Samuel）的可能性。雖然尚未確定他一定會離開舊金山，但雙方似乎對此變動已經做好準備。

華人球迷張哲遠表示，無論新賽季塞繆爾是否還在隊中，他永遠記得2021賽季那個以一己之力帶領球隊殺入超級盃的塞繆爾，「無論最終他的決定是如何，我都祝福他。」張哲遠說。