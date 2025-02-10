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金山大麻店主被射7槍生還 宣布永久停業

記者王子涵╱舊金山報導
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大麻店Vapor Room創辦人奧利弗（Martin Olive）被擊中七搶後奇跡生還。上周末，他宣佈大麻店將永久停業。（取自奧利弗個人Instagram）
大麻店Vapor Room創辦人奧利弗（Martin Olive）被擊中七搶後奇跡生還。上周末，他宣佈大麻店將永久停業。（取自奧利弗個人Instagram）

舊金山紀事報報導，舊金山南市場區知名大麻店「Vapor Room」創辦人奧利弗（Martin Olive）上月遭到一男子隨機槍擊，被擊中七搶後他奇跡生還。上周末，他宣布大麻店將永久停業。

1月27日晚，奧利弗在大麻店外休息時，嫌犯奇薩拉克鍾（Cheasarak Chong）騎著電動自行車接近，隨後近距離朝奧利弗多次開槍射擊。

舊金山警方公布的監控畫面顯示，奇薩拉克鍾從容地掏出一把格洛克九毫米手槍，向正在看手機的奧利弗開火。隨後，奇薩拉克鍾在附近建築內與警方對峙時被擊斃。當局確認，該槍擊事件屬於隨機襲擊，奇薩拉克鍾與「Vapor Room」並無任何已知關聯。

奧利弗頭部、背部與手臂中彈，當場倒地，傷勢嚴重。他被緊急送往醫院救治，情況一度危殆，經歷了多次手術。本周稍早出院後，奧利弗在Instagram上分享了傷勢狀況，透露自己下顎、脊椎與肋骨均有骨折。

「兩名臉部整形醫師花了四小時縫合我的傷口，技術精湛。而我則一邊開著愚蠢的玩笑，說自己感覺像一條正被縫製的毛毯，」他寫道。「我可能需要整形手術，可能會有神經損傷，可能會留下又酷又噁心的疤痕，也可能鬍鬚無法再覆蓋傷口。但這都要在一個月內才會知道結果。」

奧利弗表示，子彈差點擊中脊髓。

「我很感激這短短半吋的差距讓我仍能行走、能使用雙臂。」他寫道。「彈片導致脊椎部分骨折，劇痛難耐，甚至可能終生如此。」

儘管奇蹟般地倖存，奧利弗坦言，身心創傷仍無法平復。

「我憤怒、困惑、感激、鬆了一口氣，還有各種情緒交錯，一整天反覆湧現。」他寫道，並提及這場「不必要的悲劇」引發的創傷後壓力與惡夢。

奧利弗所經營的Vapor Room自2004年開業，是舊金山歷史最悠久的大麻店之一，也是全市第一家提供店內吸食空間的藥房。

然而，該店目前正面臨財務困境，奧利弗的朋友與支持者已發起GoFundMe募款活動，協助支付醫療費用。

上周六，藥房舉辦了告別派對。

在Instagram貼文中，奧利弗感謝各界支持，並呼籲市府正視導致這場襲擊的犯罪問題。

「我們都身處同一艘船上，」他寫道。

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