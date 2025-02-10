快速遣返移民恐慌 法律專家獻策

遣返政策導致陰霾籠罩。（EMS提供）

隨著移民 政策收緊，針對無證移民的執法行動逐步升級，引發移民社群高度關注。尤其近期快速遣返程序的頻繁啟用，讓許多移民陷入焦慮之中。

少數族裔媒體記者會（EMS）2月7日舉辦會議。移民學校創始人（ImmSchools）卡里薩萊斯（Viridiana Carrizales）、灣區移民研究所（Immigration Institute of theBay Area）副主任暨律師福特（Amanda Alvarado-Ford）、美國公民自由聯盟移民權利計畫（ACLU Immigrants' Rights Project）專職律師羅曼（Oscar Sarabia Roman）、拉丁裔倡導組織（Latino Advocacy）首席執行官比利亞爾潘多（Maru Mora-Villalpando）等移民法律專家呼籲民眾，及時了解自己的法律權利，避免訊息不足面臨不必要的風險。

根據統計，最近幾個月內，洛杉磯 、舊金山、紐約等大城市拘捕非移人數顯著上升，即便是在自稱「庇護城市」（Sanctuary Cities）的地區，也無法完全阻止聯邦移民執法人員進行搜捕行動。移民權利組織指出，這一政策不僅影響新越境的移民，還讓部分已融入當地社區、擁有固定工作的移民家庭面臨分離風險。

福特提醒無證移民，無論身份如何，都享有基本法律保護。她提出幾項關鍵建議。當面對移民執法局（ICE）或國土安全部執法人員詢問時，任何個人都有權保持沉默，不回答關於移民身份或居住情況的問題。執法人員必須持有有效的搜查令才能進入私人住宅，若對方無法提供合法文件，居民可以拒絕其進入，對於已經在美居住逾兩年的無證移民，建議保留包括水電帳單、銀行記錄、租賃合同等重要文件，以備必要時用於法律抗辯。對於難民、家庭暴力受害者或人口販運受害者，可申請特殊類型的保護簽證 ，包括U簽證和T簽證。