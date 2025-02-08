激勵洛城人 迪士尼推「LA堅強」恤衫

兩款迪士尼「LA 堅強」恤衫均已在迪士尼網店上線，售價30元一件。（取自迪士尼網站）

迪士尼 公司日前發布聲明，在毀滅性的野火仍在持續影響洛杉磯 之時，迪士尼特別推出新款上衣來支持受到火災影響的人群，並稱這不僅是一件上衣，更想透過特別的設計來提醒大家即使在最黑暗的時刻，社區也可以團結起來一起重建家園。

迪士尼消費產品總裁菲利帕托斯（Tasia Filippatos）表示，見證洛杉磯野火的災難令人心碎，特別是在知道有這麼多同事和他們的家人就住在這裡的情況下，迪士尼「LA堅強」上衣代表對社區的支持，也是一個強有力的提示—「我們在一起就有力量來重建家園和癒合傷口」。

據悉，2025年12月31日為止，每賣出一件迪士尼「LA堅強」恤衫，迪士尼就會給美國紅十字會捐贈25美元。這些捐款將被用來幫助在今年野火中受到影響的居民，提供目前和今後幾個月急需的食品、帳篷、情感支持以及恢復援助。

聲明還稱迪士尼公司深深植根於洛杉磯社區，這讓野火造成的損害尤其令人心碎。「LA堅強」的設計靈感來自於公司員工回饋社區和支援災民的願望。設計採用了極簡主義風格但意味深長：經典的米奇圖案搭配醒目直接的「LA堅強」字樣，有黑白兩款，「致敬洛杉磯社區的韌性—它的力量、精神和最終從逆境中站起來的能力。」

目前這兩款恤衫均已在迪士尼網店上線，售價每件30美元。