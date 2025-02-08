舊金山迎春 舉辦獨特纜車之旅

蛇年舊金山纜車之旅。（受訪者供圖）

為迎接農曆新年，舊金山 2月7日有一場特別的「農曆新年社區纜車之旅」活動，不僅慶祝新春佳節，也向市民展示舊金山豐富的歷史與標誌性的公共交通系統。

活動下午1時舉行，參與者於纜車車庫（Cable Car Barn）集合。活動現場安排了簡短的發言環節，由華人 歷史學會（CHSA）、華埠 旅遊與研究計劃（CTRIP）以及舊金山縣交通局（CTA）代表、市議員梅義加（Supervisor Melgar）共同參與。

出席代表發言談論了舊金山的移民歷史、公共交通對社區的影響，以及農曆新年對當地華人社群的重要性。並表示，「纜車是舊金山最具代表性的象徵之一，這次活動不僅讓我們慶祝農曆新年，也讓市民重新認識這項獨特的公共交通系統，也是文化、歷史與城市發展的完美結合。」

華人歷史學會代表則強調，這場旅程不僅是節慶活動，也是一個教育機會，讓更多人了解舊金山華裔社群的歷史貢獻，以及公共交通如何連結不同族群。

參與者搭乘纜車穿梭市區，感受城市獨特的風貌與節日氛圍，沿途並有解說，介紹舊金山纜車系統的歷史發展及其對城市的重要性。