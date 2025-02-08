亞裔影人欣見亞裔敘事走入主流視野

華裔演員、納巴亞裔電影節主持人王仲欣說：「以前亞裔演員能演的角色類型很少，往往是刻板印象，但現在機會多了，角色也更立體。」（記者王子涵╱攝影）

近些年，以亞裔美國人為角度所創作的多部電影作品在好萊塢 以及美國主流社會走紅，不少亞裔電影 人稱之為是亞裔敘事走入主流的起點，同時她們也指出在影視資源分配的過程中，亞裔電影仍然有很長的道路要走。

華裔演員、納巴亞裔電影節主持人王仲欣（Kara Wang）說：「以前亞裔演員能演的角色類型很少，往往是刻板印象，但現在機會多了，角色也更立體。」

王仲欣活躍於電影領域，近年更投身釀酒事業。她說：「電影與釀酒其實都在講故事，都是一種情感的傳遞。亞裔電影節非常重要，讓我們有機會在多元文化中，展現真實的亞裔故事。」

電影「A Great Divide」的韓裔 導演Jean Shim表示，電影是一種強而有力的敘事方式，能讓被忽視的聲音被聽見，讓觀眾對不同文化產生共鳴。

在談及亞裔在好萊塢的發展時表示：「雖然現在比十年前進步很多，但仍有許多挑戰。亞裔不只是配角，我們的故事值得被講述，值得成為主角。」

該部電影講述一對韓裔夫妻David與Euna，帶著兒子Benjamin搬到美國懷俄明州的一個小鎮，希望尋找新生活，卻在以白人為主的社區面臨文化衝突與偏見。家庭成員之間的關係逐漸受到考驗的同時，他們也必須學會在陌生環境中重新找到自己的定位。

Jean Shim提到，這部電影不只是關於種族問題，更關於歸屬感。「我們常常問自己：我們真正的家在哪裡？這正是這個故事想探討的核心。」她希望透過這部電影，讓觀眾理解少數族裔在美國社會中所經歷的掙扎，以及家庭關係如何在壓力下演變。

本次電影節主要組織者之一、IW Group創始人Bill Imada表示，舉辦亞裔電影節就是希望能夠展現亞裔人才的多元性，不僅限於電影製作與敘事，還包括創業者，例如亞洲葡萄酒品牌、珍珠奶茶等。我們想要讓大家看到，亞裔的影響力已經滲透到藝術、文化、食品、科技等各個層面。

他說：「當談論娛樂與電影時，美食是最自然的搭配。而在納巴，將葡萄酒、電影和科技融合在一起是再合適不過的選擇。」