亞裔影人欣見亞裔敘事走入主流視野
近些年，以亞裔美國人為角度所創作的多部電影作品在好萊塢以及美國主流社會走紅，不少亞裔電影人稱之為是亞裔敘事走入主流的起點，同時她們也指出在影視資源分配的過程中，亞裔電影仍然有很長的道路要走。
華裔演員、納巴亞裔電影節主持人王仲欣（Kara Wang）說：「以前亞裔演員能演的角色類型很少，往往是刻板印象，但現在機會多了，角色也更立體。」
王仲欣活躍於電影領域，近年更投身釀酒事業。她說：「電影與釀酒其實都在講故事，都是一種情感的傳遞。亞裔電影節非常重要，讓我們有機會在多元文化中，展現真實的亞裔故事。」
電影「A Great Divide」的韓裔導演Jean Shim表示，電影是一種強而有力的敘事方式，能讓被忽視的聲音被聽見，讓觀眾對不同文化產生共鳴。
在談及亞裔在好萊塢的發展時表示：「雖然現在比十年前進步很多，但仍有許多挑戰。亞裔不只是配角，我們的故事值得被講述，值得成為主角。」
該部電影講述一對韓裔夫妻David與Euna，帶著兒子Benjamin搬到美國懷俄明州的一個小鎮，希望尋找新生活，卻在以白人為主的社區面臨文化衝突與偏見。家庭成員之間的關係逐漸受到考驗的同時，他們也必須學會在陌生環境中重新找到自己的定位。
Jean Shim提到，這部電影不只是關於種族問題，更關於歸屬感。「我們常常問自己：我們真正的家在哪裡？這正是這個故事想探討的核心。」她希望透過這部電影，讓觀眾理解少數族裔在美國社會中所經歷的掙扎，以及家庭關係如何在壓力下演變。
本次電影節主要組織者之一、IW Group創始人Bill Imada表示，舉辦亞裔電影節就是希望能夠展現亞裔人才的多元性，不僅限於電影製作與敘事，還包括創業者，例如亞洲葡萄酒品牌、珍珠奶茶等。我們想要讓大家看到，亞裔的影響力已經滲透到藝術、文化、食品、科技等各個層面。
他說：「當談論娛樂與電影時，美食是最自然的搭配。而在納巴，將葡萄酒、電影和科技融合在一起是再合適不過的選擇。」
Bill Imada特別提到，今年的活動邀請了來自各地的亞裔創業者，包括日式爆米花品牌、越南酒莊、印度咖啡公司等，充分展現亞裔企業家的創新精神。
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