聚焦亞裔文化 首屆納巴亞裔電影節2/7開幕

入選特別焦點長片「A Great Divide」，講述李氏一家從舊金山灣區搬到懷俄明州鄉村地區尋求新的開始，卻在新社區遭遇敵意與排外情緒。（納巴亞裔電影節提供）

首屆納巴美國亞裔電影 節（Napa Valley Asian American Film Festival, NVAAFF）7日在納巴谷學院（Napa Valley College）舉行，活動邀請數百名在敘事藝術領域有卓越貢獻的亞裔電影工作者，並創新性地探索電影與人工智慧等新科技的交匯。納巴著名的的紅酒文化與亞裔美食也巧妙融入到電影節活動中，為與會者帶來前所未有的體驗。

電影節由華裔 演員兼釀酒師王仲欣（Kara Wang）及演員Ryan Alexander Holmes共同主持，匯聚了電影創作者、科技專家、美食界領袖及文化推動者，展現美國亞裔故事的豐富面貌。活動由IW Group、納巴谷學院（Napa Valley College）、亞太娛樂聯盟（CAPE）及多位電影人攜手策劃。

電影節當天將連續播放一系列精選影片，包括由AI 製作的電影短片集、兩部焦點長片、三部敘事短片，並以壓軸動畫片「玻璃工人」（The Glassworker）作為結束。所有影片都以獨特的視角，強調亞裔社區歷史、文化與當代挑戰，展現創作者透過電影敘事的方式為社區發聲。

此次亞裔電影節靈感來自IW Group創始人Bill Imada。他表示，納巴是一個文化蓬勃發展的地方，這片土地吸引了各行各業的人才，從藝術家到農學家，以至企業家和高科技創新者，與許多長年在納巴茁壯發展的多元社群一樣，亞裔美國人也在這裡產生積極影響。

他說，展現美國亞裔故事多樣性的其中一種方式，就是透過電影，納巴谷學院表演藝術中心正是展映這些才華橫溢的電影創作者精彩成就的理想場地。

放映入選影片之外，多場專題座談會還探討樂亞裔在美國電影產業的代表性及AI技術對電影創作的影響，主題包括電影族裔代表性對社會的意義，亞裔電影人在流行文化中的影響，以及多元代表性帶動整個電影產業的機會。