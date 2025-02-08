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Gap要求灣區員工 1周進辦公室5天

編譯組／綜合報導
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Gap集團要求灣區公司員工一周五天返回辦公室。圖為Gap位於舊金山Folsom街2號的辦公室。（取自Google Maps）
Gap集團要求灣區公司員工一周五天返回辦公室。圖為Gap位於舊金山Folsom街2號的辦公室。（取自Google Maps）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，Gap公司效仿Salesforce、亞馬遜（Amazon）和摩根大通（JPMorgan）等大公司的做法，要求灣區公司員工更頻繁地返回辦公室。

Gap公司2月7日通知員工分階段返回辦公室工作，目標是到同年9月，實現每周五天的完整辦公時間。在新任首席執行長迪克森（Richard Dickson）的領導下，這一轉變是振興Gap品牌更廣泛戰略的一部分。

Gap發言人告訴「商業時報」（Business Times）：「創造力在現場合作中茁壯成長，創新在現場頭腦風暴中煥發生機。為了在整個Gap Inc.培養一個更強大的社區，從2月開始，位於辦公室附近的員工開始更頻繁地來到辦公室，目標是到秋天每周有五天回到辦公室。」

這項規定適用於Gap位於舊金山Folsom街2號和布利桑頓（Pleasanton） Rosewood Dr街4450號辦公室的員工。

該規定也適用於Gap的所有辦公室，包括其位於紐約（New York）的產品開發中心，該公司旗下四大品牌， Gap、Old Navy、Athleta和Banana Republic的員工都將受到影響。

不過，Gap並未澄清是否會像其他公司一樣執行嚴格的返回辦公室政策，這些公司已向員工發出最後通牒，要嘛返回辦公室，要嘛離職。

由於員工的混合（hybrid）工作時間安排，Gap舊金山市中心總部周邊地區的人流量減少。

2022年，Gap在舊金山、紐約和亞洲辦事處裁掉500名員工，並實施了招聘凍結，作為更廣泛的成本削減措施的一部分，包括縮減全國各地的幾個零售點。但是，2023年8月出任Gap總裁兼執行長的迪克森，已經帶領公司實現了轉虧為盈。

根據Gap 11月發布的第三季度財報，淨銷售額達到38億美元，同比增長2%，其中在線銷售額增長 7%。雖然商店銷售額下降了2%，但毛利率卻提高了140個基點。本季度末，公司擁有現金和短期投資22億美元，同比增長 64%。

舊金山 投資 灣區

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