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北加K歌擂台賽 鼓勵學生以歌聲探索中文

記者王日芯╱聖荷西報導
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北加州中文學校聯合會成員們在記者會現場直接表演唱歌。（記者王日芯/攝影）
北加州中文學校聯合會成員們在記者會現場直接表演唱歌。（記者王日芯/攝影）

為促進中文學習與文化推廣，北加州中文學校聯合會主辦、中華民國僑務委員會贊助「K歌擂臺賽」將於3月2日下午1時至4時在金山灣區僑教中心多功能廳舉行「北加州K歌擂台賽」。這次比賽特別結合輕鬆愉快的歌曲學習方式，透過音樂展現中文之美，進一步拉近年輕學生與臺灣文化的距離。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑，北加州中文學校聯合會會長李娜亞，副會長傅其俊等人2月6日舉行記者會說明活動內容。

莊雅淑表示，感謝北加州中文學校聯合會回應僑委會「正體漢字文化節」，籌辦這一場別具特色的K歌擂台賽，台灣是華語流行音樂重要中心之一，參賽者演繹不同類型的中文歌曲，不僅能幫助他們快速掌握單字、句型，也能體會台灣文化的精神與創意。

她說，參賽者若能在本次比賽中表現出色，有機會代表北加州參加僑委會主辦的全球僑校學生暨僑生歌唱大賽，2023及2024年北加州連續兩年推派的選手都榮獲TCML全球冠軍，證明了當地學生音樂實力與中文學習潛力。

李娜亞進一步鼓勵學生大膽報名。她說，今年特別設置雙人組別，希望同學們能和朋友、家人、甚至老師一起組隊參賽，不僅能分享學習中文的樂趣，也能拉近彼此之間的關係。

本次賽事設有個人組與雙人組，凡就讀中文學校的學生、主流學校學習中文課的學生，甚至在家自行學習中文的學生均可報名參賽。參賽者需自選一首中文歌曲，自備伴奏或選擇清唱皆可，現場可搭配舞蹈表演（不計入評分）。評分標準包括歌聲與音準70%、中文發音20%及台風表現10%，鼓勵參賽者不僅要唱得好，還能展現自信與舞台風采。

比賽也設置豐富獎項，冠軍可獲得價值100美元的Amazon禮卡與獎狀，亞軍與季軍將分別獲得60美元與40美元禮卡，佳作獎得主也能獲得10美元禮卡。

比賽結束後將即時舉行頒獎典禮，揭曉各組獲獎名單。賽事全程及頒獎環節將同步在ANCCS官網、ANCCS臉書及YouTube平台進行現場直播。

即日起至2025年2月23日止，所有符合資格的中文學習者皆可透過填寫官網www.anccs.org表單報名參加。報名費用為會員學校每位參賽者15美元，非會員學校每位20美元。

為促進中文學習與文化推廣，北加州中文學校聯合會主辦「北加州K歌擂台賽」。（記者王...
為促進中文學習與文化推廣，北加州中文學校聯合會主辦「北加州K歌擂台賽」。（記者王日芯/攝影）
為促進中文學習與文化推廣，北加州中文學校聯合會主辦「北加州K歌擂台賽」。（記者王...
為促進中文學習與文化推廣，北加州中文學校聯合會主辦「北加州K歌擂台賽」。（記者王日芯/攝影）

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