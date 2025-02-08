Build-A-Bear限量版新品 順應Kidult文化

自製填充玩偶公司Build-A-Bear成人系列順應傑斗（Kidult)文化。（取自Build-A-Bear公司網站）

自製填充玩偶公司Build-A-Bear日前在其「天黑以後（After Dark)」系列中推出限量版「抱抱美洲獅（Cuddly Cougar)」新品，或許可以成為即將到來的情人節禮物季除掉巧克力和鮮花之外的一種受歡迎的選擇。

目前這一新品只能在網路上透過該品牌的「18禁迷你網站：熊的洞穴（Bear Cave)」購買。這是該公司捕捉目前日益流行的傑斗（Kidult）文化的最新嘗試。Kidult一詞是kid（小孩）加adult（成人）的合成詞，指代的是成年人童心未泯，熱衷年輕世代文化。有時候也指代剛剛成年，卻不願放棄孩童式的思維和生活方式的人。

目前在該公司官網上點擊「情人節」購物按鈕，再點擊「成人禮物」就可以進入「熊的洞穴」站點。該站點不僅有「天黑以後」系列，還有各類聯名產品、「驕傲」主題產品和古早服飾展品系列售賣。

「抱抱美洲獅」目前有四款，可以DIY服飾和配飾，也有搭配好的身著性感皮草黑色高跟鞋或粉色亮片裙或是喇叭褲的款型。「天黑以後」系列的話還有手捧香檳酒杯，身著高開衩裙或是比基尼的玩偶。

除去作為情人節禮物外，很多人也會傾向於在情人節之前的「閨蜜節（Galentine's)」贈送這類毛絨玩具給閨蜜。