我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

Build-A-Bear限量版新品 順應Kidult文化

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
自製填充玩偶公司Build-A-Bear成人系列順應傑斗（Kidult)文化。（取自Build-A-Bear公司網站）
自製填充玩偶公司Build-A-Bear成人系列順應傑斗（Kidult)文化。（取自Build-A-Bear公司網站）

自製填充玩偶公司Build-A-Bear日前在其「天黑以後（After Dark)」系列中推出限量版「抱抱美洲獅（Cuddly Cougar)」新品，或許可以成為即將到來的情人節禮物季除掉巧克力和鮮花之外的一種受歡迎的選擇。

目前這一新品只能在網路上透過該品牌的「18禁迷你網站：熊的洞穴（Bear Cave)」購買。這是該公司捕捉目前日益流行的傑斗（Kidult）文化的最新嘗試。Kidult一詞是kid（小孩）加adult（成人）的合成詞，指代的是成年人童心未泯，熱衷年輕世代文化。有時候也指代剛剛成年，卻不願放棄孩童式的思維和生活方式的人。

目前在該公司官網上點擊「情人節」購物按鈕，再點擊「成人禮物」就可以進入「熊的洞穴」站點。該站點不僅有「天黑以後」系列，還有各類聯名產品、「驕傲」主題產品和古早服飾展品系列售賣。

「抱抱美洲獅」目前有四款，可以DIY服飾和配飾，也有搭配好的身著性感皮草黑色高跟鞋或粉色亮片裙或是喇叭褲的款型。「天黑以後」系列的話還有手捧香檳酒杯，身著高開衩裙或是比基尼的玩偶。

除去作為情人節禮物外，很多人也會傾向於在情人節之前的「閨蜜節（Galentine's)」贈送這類毛絨玩具給閨蜜。

上一則

北加K歌擂台賽 鼓勵學生以歌聲探索中文

下一則

愛樂藝術節 矽谷再掀中國傳統樂器熱

延伸閱讀

情人節浪漫亞洲行 華航經濟艙738美元起

情人節浪漫亞洲行 華航經濟艙738美元起
LV情人節上新 實用多功能小包大加分

LV情人節上新 實用多功能小包大加分
天氣暖和、免帶護照 8個情人節度假好去處

天氣暖和、免帶護照 8個情人節度假好去處
情人節商機… Trader Joe's推粉紅及粉紫保冰袋 搶手

情人節商機… Trader Joe's推粉紅及粉紫保冰袋 搶手
Applebee情人節再推約會夜通行證

Applebee情人節再推約會夜通行證

熱門新聞

22歲的邵傳（Ethan Shaotran，音譯）目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

2025-02-04 14:33
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57
周末暴風雨將浸透灣區 內華達山區將降下幾英尺厚積雪。（取自Pexels）

大氣河降臨 周末狂風暴雨大雪 已發布灣區洪水警報

2025-02-01 01:20
舊金山田德隆的一片區域是加州最 「社會脆弱 」的地區之一。（電視新聞截圖）

加州若發生天災 田德隆最危險

2025-02-04 01:20
兒子滑板車被搶，父親博納爾試圖要回，不幸被未成年搶劫者開槍打死。（取自GoFundMe網站）

兒滑板車被搶 父親當面對質未成年劫匪 被尾隨開槍打死

2025-01-31 20:15

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿