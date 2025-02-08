巴洛阿圖棄民族學課程 其他區恐效法

巴洛阿圖學區因州政府還沒有撥款，決定放棄偏左翼民族學課程。（取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，巴洛阿圖（Palo Alto）的學校將不再要求高一新生修讀一個學期的民族學研究（ethnic studies）課程，這與州法律規定的從2030屆學生開始將該課程納入高中畢業要求的做法背道而馳。

幾年來，這項新的畢業要求一直是加州 各地的一個分歧問題，即該課程應包括哪些主題，家長、學者和倡導團體在分歧和敵對的辯論中相互對立。雖然州政府提供了課程內容的指導原則，但每個學區 都有任務創建自己的課程。

巴洛阿圖學校教委之前已批准他們的種族研究課程，但總監奧斯汀（Don Austin）在一封信中卻又取消了增設這門課的計畫，令社區感到震驚，他說這門課並不是正式的畢業必修課，因為立法機構和州長從未為其提供過資金。

他告訴學生家庭和教職員工： 「在加州立法機構分配資金和明確任何額外的內容要求之前，我們不會再做進一步的修訂或收集更多的意見。」

奧斯汀表示，此舉與家長的反對無關，但去年巴洛阿圖的家庭曾抗議學區的課程計劃，認為課程過於政治化，會將左傾意識形態強加給高中生。學區當時表示，事實並非如此，學區正在為該課程制定一個包容性的模式。

奧斯汀說，州長紐森2021年簽署的規定開設該課程的州法律要求在 「獲得撥款 」的情況下開設該課程，也就是說，在獲得資金支持的情況下開設該課程，但到目前為止，州政府還沒有撥款，州長的預算 中也沒有該課程。

奧斯汀說，州政府官員告訴他，在資金到位之前，這項規定不會生效。

規定開設這門課程的立法部分源於研究，包括史丹福大學（Stanford University） 2021 年的一項研究，該研究顯示舊金山的種族研究對學生的成績有顯著的積極影響，包括提高高中畢業率和出勤率，以及增加進入大學的可能性。

奧斯汀說，一些立法者顯然正在努力為 2025-2026 年的州預算增加資金，但這要到今年夏天晚些時候才能投票表決，因此沒有時間在開學前實施該課程。