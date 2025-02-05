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灣區交通擁堵 成自然災害隱患

記者劉先進／柏克萊報導
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灣區城市的交通網絡存在結構性限制，導致城市易受火災和其他自然災害的影響。圖為金門大橋。（記者劉先進／攝影）
灣區城市的交通網絡存在結構性限制，導致城市易受火災和其他自然災害的影響。圖為金門大橋。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大校報的一篇研究文章中，柏克萊加大土木與環境工程系項目科學家康佛德（Louise Comfort）表示，灣區有可能遭遇毀滅性山火，灣區在荒地與城市交界處發生山火的記錄大約每20至30年一次。灣區城市的交通網絡存在結構性限制，導致城市易受火災和其他自然災害的影響。灣區的四座跨海灣大橋、一條繞灣行駛的BART列車等特點，容易擁堵。

康佛德說，灣區在荒地與城市交界處（即人類開發與未開發的野地或植被混雜的區域）發生山火的記錄大約每20至30年一次。自1991年屋崙山火以來，灣區社區在培訓、準備和公共教育方面進行了大量投資，但仍有小火發生，例如2024年10月20日屋崙的凱勒大火。2024年，火災發生頻率相對較高。幸運的是，訓練有素的屋崙消防局迅速做出反應，控制了凱勒大火，但風助山火仍對該地區構成持續威脅。

與洛杉磯相比，灣區在山火防範方面是否具有任何特殊的優勢或劣勢？康佛德表示，灣區城市之間正在形成共識，即需要合作降低山火風險，並進一步讓居民參與這項共同任務，這是灣區的一個優勢。2024年3月，灣區各轄區之間達成了一項新的區域協議，旨在合作降低山火風險。被稱為東灣山火政府聯盟，目前有九個成員轄區，並且還在不斷壯大。對於地方政府而言，這是彙集知識、資訊、資源和計畫以應對山火和其他自然災害的重要一步，所有轄區都面臨著這些風險。

灣區城市的交通網絡存在結構性限制，導致城市易受火災和其他自然災害的影響：四座（跨海）橋樑、一條繞灣行駛的BART列車、縣際道路有限以及特定地點容易擁堵。例如，如果阿拉米達縣和康特拉科斯塔縣之間的卡爾德科特隧道關閉，或者裏士滿大橋對北灣地區封鎖，疏散工作就會很快受到限制。疏散路線存在問題，並且依賴於其他基礎設施系統、電力、通信和汽油分配，所有這些都很容易受到風驅山火的影響。

灣區 山火 柏克萊加大

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