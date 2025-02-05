灣區奶茶店快閃糖葫蘆 吸引顧客打卡

奶茶店售賣的糖葫蘆。（奶茶店小紅書賬號圖片）

2月1日到2日，灣區 一家知名奶茶店在庫比蒂諾和桑尼維爾兩家店鋪推出限時糖葫蘆活動，為當地居民帶來一絲春節 氛圍。色澤誘人的糖葫蘆吸引了不少顧客前來打卡。糖葫蘆以草莓和青提作為原材料，儘管每串售價接近六美元，仍然擋不住人們的熱情。

糖葫蘆作為經典的中華年味美食，以其酸甜爽口、脆皮包裹的獨特口感受到越來越多人的喜愛，甚至成為不少國家零食文化的一部分。有消費者向記者表示：「這個味道讓人一下子回到了小時候。雖然價格不算便宜，但值了。」

其實，想要享受糖葫蘆的美味不必專門去奶茶店，在家也可以輕鬆製作。準備新鮮水果、白砂糖和清水等基礎材料，通過幾步簡單操作即可完成。

首先，將山楂或草莓、橘子等水果清洗乾淨後晾乾，用竹簽串好備用。接著在鍋中倒入白砂糖和清水，小火慢熬，輕輕攪拌至糖漿變為淡琥珀色。當糖漿能迅速凝固且發出清脆聲時，即表示熬制完成。

將水果串迅速蘸入熱糖漿，使表面均勻包裹糖層，可撒上少許芝麻增添風味。最後將糖葫蘆放在烘焙紙上，待糖層冷卻硬化即可食用。如果比較著急，也可以放在冰水中，加速糖硬化。

為了避免粘連，可以在竹簽與水果之間塗抹一層食用油。此外，控制糖漿溫度也是關鍵，以防止過度熬制導致糖漿發苦。

隨著糖葫蘆快閃活動掀起熱潮，這道傳統甜點不僅喚起了人們的童年記憶，也為春節增添了一抹甜美的節日氛圍。