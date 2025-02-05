我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府空難67死 NTSB證實：黑鷹飛太高超過200英尺限制釀禍

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

矽谷電影節 駭客日躍MIT之光

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本次電影節會展映目前最火爆的MIT人工智慧電影製作駭客日的獲獎作品。（主辦方提供）
本次電影節會展映目前最火爆的MIT人工智慧電影製作駭客日的獲獎作品。（主辦方提供）

一年一度的矽谷Cinequest電影節將於3月在聖荷西舉行。電影節將以郝澤（Paul Walter Hauser)的新片「美國最幸運的男人（Luckiest Man in America)」開幕，以 沃茨（Naomi Watts)、穆瑞（Bill Murray)和吳恬敏（Constance Wu)主演的「朋友(The Friend)」閉幕。

據悉、本次電影節將有來載45個國家的238部電影展映，其中有110部是首次上映或在美國首映。內容涵蓋喜劇、藝術、多元文化和哲學等各個方面。

本次電影節在開幕式之前，就會展映目前最火爆的MIT人工智慧電影製作駭客日的獲獎作品。這是來自全世界的藝術家為以「生命中的舞蹈（Dance in Life)」為主題，利用AI創作電影短片的比賽。現場還有和創作者的對話，討論人工智慧是怎樣賦能抑或是挑戰電影人的。

電影節的高潮將會是為曾經出演「X檔案」、「王冠」等劇的安德森（Gillian Anderson)頒發「先鋒精神獎（Maverick Spirit Award)。」之前獲得這一獎項的人士還包括凱吉（Nicolas Cage)、李（Spike Lee)等。

電影節今年主推的影片中包括兩部華語電影。其一是華裔導演周紹文（Shawn Chou)執導、張靜初主演，著名華裔演員鄭肯（Ken Jeong)、盧燕（Lisa Lu)等出演的「虎媽幫（Tiger Mom)。」影片講述了第一代移民的華裔母親，因為無法管教青春期的孩子，只好把他們送到一所管理嚴格的學校。學校聲稱可以把孩子培養進入常青藤大學。

導演周紹文曾對媒體表示：「我太了解她們（虎媽）了。因為我自己就是華裔移民，我和大多數亞裔朋友都是在『虎媽』的教育下長大的。」

另一部則是作家虹影自編自導的「月光武士（Moonlight Warrior)。」講述了12歲少年受傷住院，認識了美貌的護士佳惠。佳惠的丈夫是當地混社會的青年鋼哥，常遭受家暴。小明知道後站出來打抱不平，從此改變三人命運的故事。

華裔 移民 人工智慧

上一則

柏加大「數字孿生」模型 找基建優缺點 模擬山火疏散

下一則

徐國興AI電影「澳門凶兆」 參展納巴電影節

延伸閱讀

徐國興新片參展納巴電影節 看好AI電影

徐國興新片參展納巴電影節 看好AI電影
高科技業丟棄器材 矽谷處置廉價售出 賣掉私人飛機、超大3D打印機

高科技業丟棄器材 矽谷處置廉價售出 賣掉私人飛機、超大3D打印機
促能源升級 矽谷清潔能源公司推冬季儲蓄計畫

促能源升級 矽谷清潔能源公司推冬季儲蓄計畫
法鼓山矽谷中心二月十八日啓用

法鼓山矽谷中心二月十八日啓用
打擊網路攻擊 美懸賞千萬收集情報、制裁兩中國實體涉駭客攻擊

打擊網路攻擊 美懸賞千萬收集情報、制裁兩中國實體涉駭客攻擊

熱門新聞

22歲的邵傳（Ethan Shaotran，音譯）目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

2025-02-04 14:33
周末暴風雨將浸透灣區 內華達山區將降下幾英尺厚積雪。（取自Pexels）

大氣河降臨 周末狂風暴雨大雪 已發布灣區洪水警報

2025-02-01 01:20
聊天機器人公司GameOn涉嫌詐欺，執行長華裔妻子瓦萊莉‧劉被拍到於2024年6月3日進入舊金山一家銀行。（舊金山聯邦地方法院提供）

聊天機器人GameOn執行長及華裔妻 涉詐騙投資人被控25罪

2025-01-29 17:11
Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）

2025全美最佳炸雞就在灣區

2025-01-27 21:03
數據顯示，灣區住有近50萬名無證移民，以聖塔克拉拉縣為最多。（美聯社）

灣區近50萬非法移民 面臨遞解出境命運

2025-01-28 01:19
舊金山田德隆的一片區域是加州最 「社會脆弱 」的地區之一。（電視新聞截圖）

加州若發生天災 田德隆最危險

2025-02-04 01:20

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到