矽谷電影節 駭客日躍MIT之光

本次電影節會展映目前最火爆的MIT人工智慧電影製作駭客日的獲獎作品。（主辦方提供）

一年一度的矽谷Cinequest電影節將於3月在聖荷西舉行。電影節將以郝澤（Paul Walter Hauser)的新片「美國最幸運的男人（Luckiest Man in America)」開幕，以 沃茨（Naomi Watts)、穆瑞（Bill Murray)和吳恬敏（Constance Wu)主演的「朋友(The Friend)」閉幕。

據悉、本次電影節將有來載45個國家的238部電影展映，其中有110部是首次上映或在美國首映。內容涵蓋喜劇、藝術、多元文化和哲學等各個方面。

本次電影節在開幕式之前，就會展映目前最火爆的MIT人工智慧 電影製作駭客日的獲獎作品。這是來自全世界的藝術家為以「生命中的舞蹈（Dance in Life)」為主題，利用AI創作電影短片的比賽。現場還有和創作者的對話，討論人工智慧是怎樣賦能抑或是挑戰電影人的。

電影節的高潮將會是為曾經出演「X檔案」、「王冠」等劇的安德森（Gillian Anderson)頒發「先鋒精神獎（Maverick Spirit Award)。」之前獲得這一獎項的人士還包括凱吉（Nicolas Cage)、李（Spike Lee)等。

電影節今年主推的影片中包括兩部華語電影。其一是華裔 導演周紹文（Shawn Chou)執導、張靜初主演，著名華裔演員鄭肯（Ken Jeong)、盧燕（Lisa Lu)等出演的「虎媽幫（Tiger Mom)。」影片講述了第一代移民 的華裔母親，因為無法管教青春期的孩子，只好把他們送到一所管理嚴格的學校。學校聲稱可以把孩子培養進入常青藤大學。

導演周紹文曾對媒體表示：「我太了解她們（虎媽）了。因為我自己就是華裔移民，我和大多數亞裔朋友都是在『虎媽』的教育下長大的。」

另一部則是作家虹影自編自導的「月光武士（Moonlight Warrior)。」講述了12歲少年受傷住院，認識了美貌的護士佳惠。佳惠的丈夫是當地混社會的青年鋼哥，常遭受家暴。小明知道後站出來打抱不平，從此改變三人命運的故事。