中華聯誼會辦春宴迎蛇年 僑領同歡慶

主持人李娜亞。（記者王日芯/攝影）

中華聯誼會2月1日在灣區 舉行春宴，吸引眾多僑界領袖、社團代表及學者專家齊聚一堂，共同迎接新春，參與者有駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑、中華聯誼會理事長毛小苓、世界日報舊金山社總經理李銘濱等。本活動除促進社群交流、加強聯誼，更聚焦公益慈善與文化傳承，展現該會長年來對灣區華人 社群的貢獻與影響力。

春宴上，中華聯誼會宣布向兩個華人公益團體提供捐贈，分別是阿茲海默症 協會華人推廣部與華美傳統基金會的聖荷西中國文化公園修復計畫。

毛小苓表示，灣區華人人口持續成長，社區內對於健康照護與文化保存的需求日益增加，阿茲海默症協會致力於為華人社群提供更多疾病認知與照護支援，而華美傳統基金會則專注於歷史文化的保存與推廣。這次捐贈不僅是資金支持，更希望能夠引起更多人的關注，讓這些重要的公益計畫得以順利推動。

阿茲海默症協會華人推廣部經理張佩寧對此表示感謝，並強調該機構未來將持續提供更多關於阿茲海默症的資訊與支援服務，幫助華人社區更好地應對這一疾病。而華美傳統基金會長林大銳也提到，聖荷西中國文化公園承載著灣區華人的歷史記憶，修復計畫將使這座公園重新煥發光彩，成為推廣中華文化的重要場域。

在宴會中，北加州中文學校聯合會會長李娜亞、金山灣區國慶委員會新任主委林秀春和楊智超共同帶來京劇表演白蛇傳遊湖借傘，引起陣陣掌聲。除京劇演出，宴會還安排詩歌朗誦、葫蘆絲演奏等精彩節目，為來賓帶來視覺與聽覺的雙重盛宴。

回顧過去一年，中華聯誼會積極參與並支持多項僑界活動，包括紀念七七抗戰、華運會、祭孔大典、中秋街會、雙十國慶、紀念台灣光復與國父誕辰等。該會不僅透過這些活動凝聚華人社群，也希望向主流社會傳遞中華文化與歷史的重要性。