桑尼維爾新春音樂會 演繹中華文化

學生們合奏。（記者龔玥/攝影）

桑尼維爾圖書館 2月1日下午舉辦慶祝農曆新年社區音樂會，吸引眾多觀眾到場，共同感受東方音樂魅力。此次活動由愛樂樂團主辦，展現了中國傳統音樂的獨特韻味，促進了不同文化間的交流與理解。

演出陣容由年輕音樂學子組成，他們身穿鮮艷傳統紅色服飾，手持各式傳統樂器，為觀眾帶來了一場視聽盛宴。節目內容豐富多樣，包括二胡、笛子、笙、琵琶等傳統樂器演奏，並輔以鼓與鑼的震撼節奏，使整場音樂會充滿節慶氛圍。

無論是齊奏還是獨奏，每一首樂曲都展現出獨特的韻味，或悠揚婉轉，或激昂磅礴。演奏時，現場觀眾屏氣凝神，靜靜沉浸在音樂的氛圍之中，彷彿生怕打破這份動人的和諧。此次新春音樂會不僅吸引了華人 社區成員，也吸引了許多美國本地居民前來觀賞。

他們全程專注聆聽，隨著音樂的起伏時而閉目沉思，時而輕輕點頭，感受音符間流轉的情感與故事。當樂曲演奏結束後，現場響起熱烈的掌聲，觀眾在演出結束後討論起剛剛的演出，展現出對中國傳統音樂的濃厚興趣，為這場文化交流增添了更深層次的意義。