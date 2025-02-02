金山西區紅漆路障 遭交通局檢舉

舊金山西區出現了更多 「禁止停車 」的紅色路障，交通局迅速採取行動更正。（電視新聞截圖）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，居民和舊金山市交通局官員稱，日前在舊金山列治文區（Richmond District）路邊出現的令人費解的紅色油漆，1月底再次出現，這次是在多個地點。

市交通局發言人說，工作人員爭分奪秒地恢復了Balboa 街位於第 18 和第 19 大道的路段，並處理了Cabrillo 街另一處紅色區域的報告。

這些塗漆工作似乎是按照加州 新的「日光法案」（California Daylighting Law）的要求定製的，該法的目的是在每條人行橫道和最近的停放車輛之間建立一個 20 呎的緩衝區，但有幾條未經許可的紅色隔離帶超過了規定的長度。雖然該法律旨在通過減少駕車者的盲區來保護行人，但舊金山和其他城市的居民卻對此感到不滿。因為如果他們在緩衝區內停車，無論緩衝區是否有標記，都有可能被開罰單。

報導指出，還不清楚是誰在塗漆，也不清楚他們的動機是什麼。透過手機照片和社交媒體上的帖子，非法紅線區成為了一個熱門話題，也讓交通規劃者頭疼不已。

舊金山市交通局發言人羅卡福特（Michael Roccaforte）在一份聲明中說：「應對這些事件不但讓我們的資源捉襟見肘，也讓居民感到困惑。」

羅卡福特說：「為了遵守州政府的日間照明法，我們需要將有限的資源集中用於最重要的地方。而最重要的地方就是學校區域，為孩子們提供安全的過街通道。這些非官方的紅色區域不僅磨損很快，而且超出了規定的 20 呎距離。」

為了解決這個問題，舊金山市交通局迅速將路邊重新漆成灰色，然後測量了所需的 20 呎距離，再次將其畫為紅色。從某種意義上說，非法畫線加快了該機構無論如何都要做的工作。但據 羅卡福特稱，這只是優先考慮了錯誤的街道。