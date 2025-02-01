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台灣同鄉會慶元宵 童玩、美食、發燈籠全都有

記者江碩涵／聖荷西報導
南灣台灣同鄉會2月15日上午11時至下午3時將在金山灣區僑教中心舉辦「2025年元宵花燈會」。（主辦單位提供）
南灣台灣同鄉會2月15日上午11時至下午3時將在金山灣區僑教中心舉辦「2025年元宵花燈會」。（主辦單位提供）

南灣台灣同鄉會2月15日上午11時至下午3時將在金山灣區僑教中心舉辦「2025年元宵花燈會」，現場有各種表演節目、台灣及客家美食等，也有許多小朋友喜愛的童玩活動，還將發放200份僑委會蛇年燈籠，送完為止。

「2025年元宵花燈會」現場節目豐富，包括台灣古早畫糖藝術。（主辦單位提供）
「2025年元宵花燈會」現場節目豐富，包括台灣古早畫糖藝術。（主辦單位提供）

南灣台灣同鄉會表示，現場節目豐富，燈籠DIY將教導小朋友現場製作蛇年燈籠，前30名小朋友參加大廳走秀活動，每位小朋友都可以得到紅包；另有扯鈴示範指導，老師指導學員現場示範，以及年年有餘剪紙藝術、造型手工飯糰示範製作、搓湯圓DIY、台灣古早畫糖藝術、台灣布袋戲偶展示及中醫師現場義診和茶藝活動，現場也贈送天仁茗茶的茶包200份，送完為止。

小朋友的活動中最受歡迎的就是彈珠台和棉花糖，不僅能讓小朋友開心自由玩耍，還能增進親子之間的互動交流，讓每位參與的小朋友都有收穫滿滿的快樂回憶。美食攤位則有爌肉飯、客家湯圓、紅糖糍耙、大腸米粉湯、三杯雞便當、鹽酥雞便當、三色艾草菜包、傳統碗粿、古早味肉粽、十穀紫米飯糰、車輪餅、甜甜圈、台灣香腸、麻辣臭豆腐、炒米粉、酸梅湯、甘蔗汁、阿婆壽司及菲律賓餐車。

灣區 親子

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