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桑尼維爾圖書館匯聚鄰里 熱鬧共迎蛇年

記者龔玥／聖荷西報導
小朋友們做手工。（記者龔玥/攝影）
小朋友們做手工。（記者龔玥/攝影）

桑尼維爾圖書館1月25日下午舉辦了蛇年迎春活動，為社區居民帶來充滿歡樂與文化魅力的節日慶典。活動從下午1時持續至4時30分，吸引大批家庭參與，圖書館沉浸在濃厚的喜慶氣氛中。

大廳的蛇形裝飾。（記者龔玥/攝影）
大廳的蛇形裝飾。（記者龔玥/攝影）

圖書館掛著紅色燈籠作裝飾，門口還有蛇形裝飾，配合著傳統國畫，大紅色元素隨處可見，為活動增添濃濃的年味。兒童房與青少年房間分別設置創意工藝區，各種彩筆、剪紙材料與手工具一應俱全。

1時45分小熊貓雜技演員在圖書館節目室登台表演，他們以靈巧高超的特技演出征服現場觀眾，贏得熱烈掌聲。隨後下午3時登場的怪獸展示，也吸引大量觀眾，不少孩子興奮地與這些「怪獸」合影留念。

活動在下午4時15分的獅子舞表演中達到高潮，伴隨著鏗鏘有力的鑼鼓聲，兩隻色彩斑斕的獅子在活動室內騰躍起舞，氣勢非凡。觀眾們紛紛拿出手機拍照錄影，不少家長表示，這場表演不僅精采，也讓孩子們接觸到傳統文化的精髓。

尋寶遊戲要找到隱藏在各處的貼紙。（記者龔玥/攝影）
尋寶遊戲要找到隱藏在各處的貼紙。（記者龔玥/攝影）

工作人員還精心設計了兒童尋寶遊戲，以趣味線索引導小朋友在圖書館中探索書架角落，收穫意外驚喜。整個活動組織井然有序，不少家長表示，不僅享受了歡樂的親子時光，也對新年的文化有了更深的體會。

桑尼維爾圖書館表示，此次蛇年慶典希望為社區居民提供慶祝傳統節日的機會，並透過文化互動促進鄰里之間的交流與聯繫，他們將繼續推出更多創意活動，豐富社區文化體驗。

圖書館 親子

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