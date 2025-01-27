飼主注意 加州寵物保險新法上路

給汽車投保都成為最基本的常識，更何況是為一條鮮活的小生命購買保障。（記者王子涵╱攝影）

加州 居民愛寵物 ，寵物保險 普及率在全美遙遙領先。今年新生效的一部州法，將改變目前寵物保險規則，保護寵物主的權益。

州參議會SB 1217號法案於1月1日正式生效，要求寵物保險公司對保險範圍和費用提供更透明的說明，並明確區分所謂「寵物健康計畫」與寵物保險的區別。

寵物健康計畫通常涵蓋常規或預防性護理的部分或全部費用，例如年度檢查和疫苗，但可能不涵蓋傷病理賠。根據新法律，保險公司不得將此類健康計畫宣傳為寵物保險，並必須在銷售過程中明確告知買家此產品不是寵物保險。保險公司亦不得將參與健康計畫作為購買標準寵物保險的條件。

州長紐森（Gavin Newsom）在去年9月簽署該法案時提到，不斷上漲的寵物醫療費用是推動該法案的原因。該法案由時任州參議員格雷澤（Steve Glazer）提出。

根據北美寵物健康保險協會（NAPHIA）的數據，截至2023年，美國約有560萬隻投保的寵物，其中約18%位於加州，而加州人口僅占全美人口的不到12%。

日落區華人居民Sherry擁有一隻可愛的博美犬球球。她表示，購買食物是養寵物最低的開銷，每兩周一次的毛髮刷洗、修剪就要花去130元左右，保險開銷大約是每月60元。

「這的確是筆不小的開銷，但主要取決於主人的意願。」Sherry說，「不少品種的狗狗有著先天性的疾病，如鬥牛犬因短鼻，經常出現呼吸困難、打鼾等症狀，為寵物投保是必要的投資。」

她補充道，即使是應對犬類常見的疾病，若皮炎、口腔臭、眼部疾病等，前往寵物醫院檢查治療的花費都要在數百至數千元，而保險公司賠付比率在70%到90%不等。

「給汽車投保都成為最基本的常識，更何況是為一條鮮活的小生命購買保障。」Sherry說。

Sherry分享到，她朋友家的兩隻貓曾誤食助眠的「褪黑素」（Melatonin），發現後急忙送至寵物醫院洗胃，前後治療花費獎金3000元。

新法律要求寵物保險公司向消費者披露的內容還包括：如果保單不涵蓋寵物的既有疾病、遺傳性疾病、先天或慢性疾病等，這些項目必須明確列出。與人類健康保險不同，寵物保險仍可不涵蓋既有疾病，但必須在保單中清楚說明。此外，續保時原本涵蓋的項目不得被重新定義為排除項目。

等待期、免賠額、共保額和保單限制：保單必須提前明確說明這些細節，且續保時不得重新設定等待期；保險公司需告知因寵物年齡增長、過往理賠記錄或住址更改而可能導致的保費或保險範圍變化；保險公司需提供計算理賠金的基礎或公式說明。