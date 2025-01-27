我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

張純如父親、台大物理系傑出校友張紹進 88歲逝世

本報訊
張純如的父親張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)
張純如的父親張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

「南京浩劫：被遺忘的大屠殺」一書作者張純如的父親張紹進，25日清晨5時15分在聖荷西家中去世，享年88歲。家人表示，張紹進去年10月跌跤後住院5周，又於去年12月底因肺炎入院。

張紹進出生於1937年1月7日江蘇宿遷。父親張迺藩當時是宿遷縣縣長，母親曹滌塵是江蘇淮陰人。張紹進在日本侵華南京大屠殺前隨父母親撤離至重慶。張紹進幼年在重慶對日抗戰時期長大，小學時即聽老師和父母講述日本侵占南京時的慘況，這段歷史深刻在他記憶裡，並告訴了女兒張純如，導致張純如探索南京大屠殺真相的動機。

張紹進1951年隨母親到達台灣，畢業於文山中學高中，聯考以甲組第一名成績進入台灣大學物理系，畢業後又獲得台灣清華大學研究所獲物理碩士學位；1962年獲得美國哈佛大學獎學金來美深造，1967年獲得博士學位；1967年至1969年至普林斯頓高深研究院研究高能理論物理；後應聘至伊利諾大學（厄巴纳-香檳）物理系任教30年。

張紹進1999年退休，2003年遷至聖荷西市，曾發表研究論文近100篇，主要研究高能粒子理論物理。著作「Introduction to Quantum Field Theory」於1990出版，廣受好評，屢次獲伊利諾大學物理系最佳教師獎。他是美國物理學會會員。曾獲台灣大學物理系傑出校友獎。

1999年，女兒張純如在她父親退休宴會的信上說：

「我的父親也是我的榜樣。他或許是我所見過的人中最理想主義的一個。如今世上，像他這樣只為追求知識而非個人企圖的人已經很少見了。金錢、權利、社會地位─所有這些對他來說都沒有意義，只要能夠安靜地享受智識生活，做他最喜歡的兩件事─研究物理學和教育年輕人─父親就滿足了。

父親還有極強烈的正義感。我一直相信，如果不是物理學家的話，他可以成為傑出的法官。他對事情是否公正非常敏感，而且能夠從各種不同角度看待問題。父親對他人抱持著深切的同情之心，他能夠理解人性的弱點，同情那些失敗者，看到無助的生靈遭到傷害總是令他傷心，目睹權力的濫用更是令他怒不可遏。」

張紹進與夫人張盈盈結婚60年。除女兒張純如外，兒子張純愷(Michael Chang)是電腦工程師。外孫Christopher Douglas住在Illinois州。

張紹進遺體火化後，將埋葬在灣區Gate of Heaven墓園Holy Family Section女兒身旁。

退休 聖荷西 日本

上一則

擬禁用人造草皮 聖塔克拉拉縣議會惹爭議

下一則

飼主注意 加州寵物保險新法上路

延伸閱讀

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

張純如的父親張紹進去世 享年88歲
比基尼蛇、媚眼蛇…中國各地蛇年吉祥物 被酸「比醜」

比基尼蛇、媚眼蛇…中國各地蛇年吉祥物 被酸「比醜」
「渝味360碗」前進西班牙 聯合國旅遊組織嘗經典重慶味

「渝味360碗」前進西班牙 聯合國旅遊組織嘗經典重慶味
重慶官員促消費：幹部帶頭 春節帶家人買新衣上館子

重慶官員促消費：幹部帶頭 春節帶家人買新衣上館子
拿可樂砸熊貓被警帶走 重慶男辯「請牠喝」 網：你要倒楣了

拿可樂砸熊貓被警帶走 重慶男辯「請牠喝」 網：你要倒楣了

熱門新聞

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

2025-01-19 01:20
張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

2025-01-26 14:41
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
趙健民建議，在有明確判決結果之前，持工作簽證的父母最好不要帶新生兒出境。(受訪者提供)

憲法學者提醒：持工作簽證的父母 別帶新生兒出境

2025-01-22 17:11
位於Geary街的CVS商店現在連薯片和飲料都上了鎖。此為示意圖。（取自Pexels）

最容易被偷的是…單價僅2元 CVS薯片、飲料也上鎖

2025-01-21 13:33
舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）

1年462起 祈福黨騙走華人長者700萬元

2025-01-24 12:33

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁