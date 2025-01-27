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擬禁用人造草皮 聖塔克拉拉縣議會惹爭議

記者徐蓓蓓╱聖塔克拉拉縣報導
聖縣議會考慮禁止使用人造草皮，引起爭議。(Jason Charters/ Unsplash)
聖縣議會考慮禁止使用人造草皮，引起爭議。(Jason Charters/ Unsplash)

聖塔克拉拉縣議長李洲曉(Otto Lee)日前與社區領袖和支持者一同召開記者會，為本月28日縣議會就是否禁止在縣府所有的設施和財產上限制塑膠草皮的使用表決造勢。健康專家、環保人士和一些運動員及其家屬也參加了此次活動。

李洲曉表示：「我希望此舉不僅有助於將本縣變成一個對公眾來說更安全的地方，也可以成為其他地區可以借鑑的榜樣。」

來自民間環保組織西拉俱樂部的辛頓(Susan Hinton)表示，鋪設塑膠草皮的地塊經常發現有害化學物質，「這些化學物質，有些會危害野生動物，有些會危害人類。」

聖塔克拉拉醫療聯合會(Santa Clara County Medical Association)也支持這項提議。聯合會參加記者會的代表羅素(Cindy Russell)表示：「我們查閱了有關健康和環境方面的科學資料，風險包括暴露於微塑料和危險化學物質，塑膠草皮帶來的高溫，運動損傷的增加以及其他環保問題。」

據悉，目前的提議是禁止在縣府所有的產業上鋪設人造或合成草皮(除去少數例外情形)，以及保證現有人造草皮符合具體的標準。

還有一個備選方案是，將運動場地從提議的禁令中去除。

目前，只有縣府名下的幾處場地預計會受到禁令的影響，包括桑尼維爾市的雙溪運動場(Twin Creeks Sports Complex)以及租用縣府用地的一所私校。此外，該禁令還可能影響到聖荷西地震隊興建人造草皮足球場地的計畫。

目前提議的禁令在已有租約的情況下並不會要求馬上換掉塑膠草皮，而是在人造草皮需要更新或租約到期的時候要求更換成天然草皮。

記者會之後，本地社群網站上出現多條號召聯名或致電本區縣議員要求抵制禁令的貼文。反對者稱這項禁令會影響到眾多依賴草皮的體育運動。本縣帶草皮的運動場地已經非常緊張了，禁止人工合成草皮只會雪上加霜。

反對者在去年8月這項禁令被第一次提議的時候就建立了網站抵制，目前已經收到1155個簽名，其中140個簽名是本周加入的。

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