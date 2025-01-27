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律師：若犯家暴等3罪 持綠卡也可能被驅逐出境

記者張宏╱洛杉磯報導
律師鄧洪提醒，在移民局敲門前，要做好相應準備。(圖／受訪者提供)
律師鄧洪提醒，在移民局敲門前，要做好相應準備。(圖／受訪者提供)

記者張宏╱洛杉磯報導

川普上任後頒布的一系列行政令讓華人社區一些人膽戰心驚，尤其是移民局目前在全美各個華人聚集城市陸續展開對有犯罪紀錄的無證移民的抓捕行動。律師鄧洪提醒，在移民局敲門前，要做好相應準備。移民局抓捕對象不僅是無證客，那些有犯罪紀錄、非美國公民的合法身分華人，一樣可能被驅逐出境，尤其是犯有家暴重罪、金額超過1萬美元、兩次或以上道德敗壞罪欺等者。

律師鄧洪表示，拜登在任期間的兩項行政令都被川普取消了，其中一項是在敏感地區不能動手，如學校、教會和醫院，不派移民局官員去抓人；另一項是禁止移民局去法院和警察局抓人。雖然加州是庇護州，政府要求警察局不執行移民法，但是一旦移民局查詢到該當事人有被逮捕紀錄，就可能在法院和警察局抓捕。以往根據無罪推定論，被逮捕不代表有罪，在定罪前不會驅逐，但是川普新的行政命令意味著即使沒有定罪，但只要被逮捕就意味著可進入驅逐程序。

他表示，此舉可能殃及到持有學生簽證、工作簽證甚至綠卡的有犯罪紀錄華人，他們如被警察逮捕，都有可能被送到移民局。地方警察局不會主動配合移民局，但是所有逮捕紀錄都會存在國家犯罪信息中心（National Crime Information Center，簡稱NCIC），這是由聯邦調查局（FBI）管理的，川普已下令FBI等聯邦機構配合移民局行動。因此，儘管警察局不會主動將逮捕資料分享給移民局，但無法阻止移民局去NCIC查詢。

根據1996年移民責任改革法案，將三類罪名定義為可驅逐出境，即使對方有綠卡。這三類罪名分別是被判一年以上牢刑，加州重罪成立，如二次家暴、損失金額超過1萬美元，如有些人用假ID買真退假或盜刷禮品卡金額超過1萬美元，或種大麻偷電金額超過1萬美元以上。第三個罪名是兩項道德敗壞罪，如兩次賣淫、兩次商店偷盜或兩次以上家暴，這些都可能被吊銷綠卡後驅逐出境。

川普正在兌現其要驅逐有犯罪紀錄分子的政見，不管其身分是非法還是合法。鄧洪提醒華人，要注意自己行為，避免觸法導致合法身分丟失甚至被驅逐；同時，如果符合申請公民資格，應盡快申請公民。如果自己有犯罪紀錄，且身分不是公民，要盡早聘請移民律師，簽署G-28（律師委託表格），即使被移民局抓捕也能找律師幫助。建議有犯罪紀錄的綠卡持有者，把綠卡申請的基本資料給律師備份。

移民 綠卡 華人

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