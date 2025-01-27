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金山市府全新官網 更貼近民眾使用

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山市數位與數據服務部本周正式推出全新改版的SF.gov網站。(取自市府官網)
舊金山市數位與數據服務部本周正式推出全新改版的SF.gov網站。(取自市府官網)

舊金山市數位與數據服務部本周推出全新改版的SF.gov網站，包括代號為「Karl」的內容管理系統，及「Maya」設計系統，目標在提升網站的無障礙性、靈活性及數位服務效能。 Karl以開源平台Wagtail為基礎，已廣泛應用於NASA等政府機構。該系統支援嵌入多元內容、優化發布流程。Karl命名靈感源自舊金山標誌性的霧。

Maya設計系統則專注於提供無障礙及響應式設計，未來將向市府各部門開放作為Gitbook資料庫。此系統以舊金山詩人兼基礎建設倡導者Maya Angelou命名，象徵設計與功能的結合。

自2019年啟用以來，SF.gov網站已從單一服務頁面成長為涵蓋200多個部門、計畫及委員會的綜合平台，每月吸引約75萬名獨立訪客。隨著需求增加及司法部關於無障礙要求的最新要求，市府需要更靈活的中央網站來滿足多元用戶需求。

選擇Wagtail不僅能降低成本，還能利用本地Python、Django社群的人才資源。新網站標誌著舊金山市在數位服務上的嶄新起點，目標讓居民更輕鬆獲取資訊及參與市政事務。未來，更多技術應用如地圖、表單及AI工具將陸續整合，讓居民透過手機或電腦即可便利地與市政府互動。

舊金山 司法部 NASA

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